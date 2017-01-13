Права на «Викинга» проданы в 60 стран

Российский исторический блокбастер ВИКИНГ пользуется спросом у покупателей на мировых рынках. Международные продажи фильма начались еще в рамках Кинорынка в Торонто, и на сегодняшний день картина продана в более чем 60 стран. ВИКИНГА, в частности, смогут увидеть зрители в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии и странах бывшей Югославии. Кроме того, подписаны сделки со странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в том числе с двумя крупнейшими рынками региона – Китаем и Южной Кореей. Продажи осуществляет компания «Централ Партнершип».

«Замечательно, что десятки стран оценили качество картины и приобрели права на показ ВИКИНГА, тем самым признав не только его кинематографические достоинства, но и большой интерес к русской истории, – прокомментировал новость продюсер картины Константин Эрнст. – Безусловно, зарубежный прокат позволит улучшить финансовые результаты картины».

ВИКИНГ уже вышел в прокат в России, странах СНГ и в Прибалтике. Общие сборы картины в России по итогам прошлого уикенда составили около 1,2 млрд рублей. Кроме того, лента отлично проявила себя на первом прокатном уикенде в Эстонии ($50,1 тысяч в семи кинотеатрах) и в Латвии ($34,78 тысяч в четырех кинотеатрах), где возглавила местные чарты бокс-офиса. В Литве по итогам уикенда картина стала второй, собрав в восьми кинотеатрах $46 тысяч.

13.01.2017 Автор: Артур Чачелов