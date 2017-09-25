Проект «русского Hulu» получил название «Витрина ТВ»

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) зарегистрировал компанию «Витрина ТВ», сообщает РБК. Новое общество с ограниченной ответственностью будет развивать проект объединенной онлайн-витрины российских телеканалов. Гендиректором компании стал Алексей Янчишин, который также занимает пост заместителя генерального директора НМГ по стратегии и инвестициям.

Проект общей онлайн-витрины телевизионного контента развивается с 2016 года. Помимо НМГ с РЕН ТВ и «Пятым каналом» в нем участвуют Первый канал, холдинг ВГТРК и «СТС Медиа» с каналами СТС, СТС Love, «Домашний» и «Че». Кроме того, в создании «Витрины» на ранних стадиях также участвовал холдинг «Газпром-медиа» с каналами НТВ, ТНТ, «Матч!», ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и другими активами, однако в конце лента появилась информация о том, что он вышел из проекта, не договорившись в партнерами о технических характеристиках будущей платформы. Оставшие участники «Витрины» заявляли, что холдинг, при желании, сможет присоединиться к проекту позже.

«Витрина ТВ» должна стать российским аналогом американского сервиса Hulu, объединяющего телеконтент разных каналов и производителей. Ранее представители российских медиахолдингов говорили о том, что проект создается для усиления позиций его участников в Сети и противодействию пиратам. О точных сроках запуска «Витрины» до сих пор не сообщается. Говорится лишь о начале 2018 года.

25.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК