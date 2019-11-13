По фактам невозвращения госсубсидий Фонду кино заведено шесть уголовных дел

В отношении российских кинопроизводителей, которые получили целевые субсидии от государства и не вернули эти деньги, заведено шесть уголовных дел, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию, полученную от представителя Генпрокуратуры Александра Куренного. Кроме того, ведется еще 13 процессуальных проверок по фактам уклонения кинокомпаний от возврата целевых средств.

Министр культуры Владимир Мединский не раз сетовал на то, что не все кинокомпании, получившие госсубсидии на кинопроизводство, выполнили свои обязательства по договорам. В сентябре Минкультуры вело больше 20 судебных разбирательств, связанных с этой проблематикой. С октября в свободном доступе на сайте ЕАИС заработала открытая база господдержки российского кино. Ожидалось, что публикация списка должников побудит некоторых из них как можно скорее вернуть госсубсидии.

По данным «Интерфакса», помимо должников, Прокуратура подвергла проверке территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов России. Прокуроры проверяли каким образом исполняются решения о взыскании с кинокомпаний долгов в пользу Фонда кино. Выяснилось, что в Москве и Подмосковье некоторые исполнительные производства по этим вопросам были утеряны. А вот проверок по материалам Счетной палаты, которая в 2019 году выявила конфликт интересов у ряда получателей госсубсидий и вывод этих денег в офшоры, Генпрокуратура не проводила. Такие документы в ведомство не поступали, отметил Куренной.

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13.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс