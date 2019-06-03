«Временные трудности» выиграли на Golden Trailer Award

Мотивационный трейлер фильма Михаила Расходникова ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ выиграл в категории Most Original Foreign Trailer на 20-ой ежегодной премии Golden Trailer Award. Среди прошлых лауреатов этой категори − МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ Кристофера Маккуорри и КВАДРАТ Рубена Эстлунда.

Golden Trailer Awards − это премия, награды в которой вручаются за трейлеры к фильмам разных жанров, включая художественные, документальные, комедийные, анимационные, драматические и тд, а также за постеры, инновации и идеи в области киноиндустрии. Первая церемония прошла в Нью-Йорке в 1999 году, в этом году награждение состоялось в Лос-Анджелесе. Конкурс состоит из более чем 60 категорий. Как правило, для номинаций трейлеры определяются различными способами, основанными либо на кассовых сборах, либо на опросах кинозрителей. На финальном этапе решение о присуждении премии принимает специально сформированное жюри, состоящее из профессионалов кинобизнеса.

«Победа в Golden Trailer Award − большая честь для нас, − говорит продюсер Георгий Малков. − Нам с самого начала очень нравилась сцена в фильме, где главный герой, выступая перед большой аудиторией, под соло на барабанах рассказывает драматическую историю своего детства. Она вдохновила нас с режиссером на концепцию трейлера. Я рассказал идею Стасу (режиссеру трейлера) и через неделю он прислал первый драфт. И это был, наверное, единственный случай, когда мы приняли трейлер, сделав всего пару правок. Мы рады, что и идею, и воплощение высоко оценили на международном уровне».

«ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ – один из самых резонансных российских проектов не только на локальном рынке, но и за рубежом, и я очень горжусь тем, что имею отношение к такому кино, − говорит Константин Ёлкин, продюсер фильма, глава компании Russian World Vision. − Вдвойне приятно, что международное сообщество высоко оценило не только саму картину, но и маркетинговые материалы. У нас получился очень честный мотивационный трейлер, в котором нам было очень важно максимально правдиво рассказать людям о том, каким будет это кино, и мы рады, что его оценили по достоинству».

Фильм ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ вышел в российский прокат 13 сентября прошлого года. Так же картина была представлена на конкурсах двух европейских смотров: Salento International Film Festival и Oldenburg International Film Festival. Кроме того, фильм стал участником основного конкурса фестиваля «Кинотавр». Несмотря на негативную оценку критиков, фильм был высоко оценен российскими зрителями и собрал в отечественном прокате более ста миллионов рублей, а также был продан на несколько зарубежных территорий.

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03.06.2019 Автор: Артур Чачелов