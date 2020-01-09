Warner Bros. привлечет искусственный интеллект для выпуска фильмов

Студия Warner привлечет для работы специализированную платформу на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Deadline. 8 января, во время выставки CES в Лас-Вегасе, Warner объявила о соглашении с владельцем платформы − компанией Сinelytic. Договоренность касается только международного отдела студии.

Информацию, предоставляемую платформой, планируют использовать для решения различных задач во время выпусков фильмов и оценки эффективности работы творческой группы. Это позволит сократить время на решение малоценных, повторяющихся задач. Вместо этого сотрудники студии смогут сосредоточиться на разработке более важных креативных, маркетинговых и дистрибьюторских решений.

Тонис Киис, старший вице-президент Warner Bros. Pictures International Distribution, отметил, что на студии рады началу использования предложенной Cinelytic инновационной системы: «В нашей отрасли мы каждый день принимаем сложные решения, влияющие на производство и дистрибуцию фильмов по всему миру, и чем точнее наши данные, тем проще нам будет привлекать нашу аудиторию».

Дарси Антонеллис, бывший топ-менеджер Warner Bros и Time Warner по цифровым технологиям, предполагает, что Голливуд в дальнейшем продолжит увеличивать использование ИИ в творческом процессе. По ее мнению, в ближайшие пять-десять лет применение ИИ изменит подход режиссеров и продюсеров к производству и распространению контента. Предполагается, что ИИ сможет направить креативность творчески мыслящих людей в более эффективное русло.

Cinelytic вывела свой продукт на рынок в прошлом году. Уже на старте на разработку наблюдался нешуточный спрос. В компании рассчитывают, что использование комплексных данных, аналитики в реальном времени и инструментов управления проектами, объединенных с грамотными творческими решениями создателей фильмов, приведет к расширению возможностей для всей индустрии развлечений.

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09.01.2020 Автор: Никита Никитин