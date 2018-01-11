Тоби Эммерих возглавил Warner Bros. Pictures Group

У Warner Bros. большие перемены в структуре дистрибуции и маркетинга, а также несколько кадровых перестановок. Так, председателем Warner Bros. Pictures Group стал Тоби Эммерих. Для него это долгожданное повышение: в новой структуре на своей позиции он будет начальником руководителей отделов международного кинопроизводства, маркетинга и дистрибуции.

Сью Кролл, которая была президентом отдела международного маркетинга компании с 2008 года, теперь становится студийным продюсером: ее продюсерская компания переедет на территорию комплекса Warner Bros. в Бурбанке, в бунгало, которое ранее занимал Джек Уорнер. Кроме того, фамилия Кролл теперь появится в титрах будущих проектов студии – ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ, MOTHERLESS BROOKLIN и других.

На смену Кролл пришла Блэр Рич, которая будет отвечать за международный маркетинг не только в Warner Bros. Pictures Group, но и в Warner Bros. Home Entertainment. Президентом отдела мировой дистрибуции Warner Bros. Pictures Group и Warner Bros. Home Entertainment назначен Рон Сандерс. Таким образом, и в маркетинге, и в дистрибуции корпорация объединяет кинотеатральное направление и направление домашних развлечений под началом одного человека. По словам главы Warner Bros. Кевина Цудзихары, это позволит более эффективно планировать и реализовывать полный цикл жизни проектов: от их создания и проката до выпуска онлайн и на лицензионных носителях.

11.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily