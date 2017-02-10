Warner Bros. продавливает условия для сокращения кинотеатрального окна

Warner Bros., похоже, готовится встать во главе движения по сокращению кинотеатрального окна в американском прокате. За это активно ратует глава студии Кевин Цудзихара, снова и снова заявляющий о необходимости делать фильмы доступными для домашнего просмотра как можно раньше. «Мы хорошо продвинулись в этом деле, – приводит слова Цудзихары Variety, указывая на то, что он произнес их во время разговора с аналитиками. – Мы агрессивно продвигаем нашу позицию среди кинопоказчиков, обговаривая с ними модели, которые смогут привести к росту рынка, вместо того, чтобы навредить ему».

Глава Warner Bros. имеет ввиду особую модель раннего выпуска релизов. По информации источников Variety, студия хочет открыть доступ к своим картинам в онлайн-сервисах уже через 17 дней после начала проката в кинотеатрах. За такую оперативность пользователям предложат заплатить повышенную цену (около $50). Картины будут доступны для просмотра только первые 48 часов после оплаты.

Ранее кинотеатры отвергали любую, даже гипотетическую возможность соглашения с киностудиями по раннему кинотеатральному окну. В США давно установилось правило, по которому фильмы выходят онлайн и на домашних носителях не ранее, чем через 90 дней после выпуска в кино. Многие студии по отдельности старались изменить эти условия, но получали лишь бойкот таких релизов со стороны влиятельных киносетей.

В Warner Bros. уверены, что за ранним кинотеатральным окном будущее: пока в Голливуде делают ставку на большие зрелищные фильмы, люди не перестанут меньше ходить в кино. А маленьким картинам раннее появление онлайн на специальных условиях поможет расширить их потенциальную аудиторию за счет тех зрителей, кто предпочитает домашний просмотр выходам в кинотеатр.

Модель, предлагаемая Warner Bros., предполагает дополнительные выплаты киносетям процентов с продаж ранних релизов. Похожие условия еще год назад предлагала и студия Paramount. Переговоры о коротком киотеатральном окне ведет и студия Universal. «Мы предлагаем просто дать пользователем то, чего они хотят, – говорит Цудзихара. – Если они не получат этого от нас, они получат это от пиратов».

10.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety