И «Матрицу 4» тоже: Warner Bros. объявила о решении выпустить свои релизы 2021 года на HBO Max

Студия Warner Bros. сделала сенсационное заявление, которое будет иметь последствия для всей существовавшей до нынешнего времени системы кинопроката в США. Компания объявила, что решила сократить период общепринятого в Америке кинотеатрального окна для всех своих релизов 2021 года. Если ранее фильмы студии появлялись в онлайне в среднем спустя 90 дней после выхода в кинотеатрах, то теперь они пойдут на принадлежащий WarnerMedia стриминговый сервис HBO Max сразу, параллельно с кинопрокатом, и покинут каталог онлайн-сервиса лишь на 31-й день.

Студия объясняет свое решение изменившимися обстоятельствами − сломавшей традиционный прокат пандемией и смертью сложившейся десятилетиями дистрибуционной модели. Несмотря на веру в скорейшее разрешение коронавирусного кризиса и возвращение кинопроката в США к более или менее нормальной жизни, Warner Bros. решила, что для своего выживания будет правильным начать работать по-новому и выпускать проекты в гибридном формате.

Первой ласточкой станет релиз ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ: 1984. В 2021 году по такой же схеме студия выпустить еще 17 проектов, включая самые крупные. Это МАТРИЦА 4, ДЮНА, ОТРЯД САМОУБИЙЦ 2, ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, МОРТАЛ КОМБАТ, МЕЛОЧИ, КОСМИЧЕСКЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ТОМ И ДЖЕРРИ, ВОСПОМИНАНИЕ, ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА и другие.

Сервис HBO Max, через который Warner Bros. собирается выпускать свои проекты в онлайне, пока доступен только в США. Потому, решение об изменениях в величине кинотеатрального окна касается в основном американского рынка. Международный прокат вышеназванных картин будет происходить по прежним схемам.

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03.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR