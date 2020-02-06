Warner Bros. создала новый кинолейбл Warner Max

Warner Bros. Pictures запускает новый кинолейбл Warner Max, который будет фокуссироваться на создании кинопроектов для стриминговых платформ. О запуске сообщили глава Warner Bros. Энн Сарнофф и руководитель WarnerMedia Entertainment Роберт Гринблатт. Warner Max является совместным предприятием со стриминговым сервисом HBO Max, а контролировать его работу и давать зеленый свет всем его проектам будут Кевин Рейлли, отвечающий за контент холдинга, и глава Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

Новая компания планирует выпускать от восьми до десяти среднебюджетных кинопроектов в год. Это будут как собственные проекты Warner, так и привлеченные или купленные на кинорынках. Все проекты Warner Max будут выходить только на стриминговой платформе HBO Max, запуск которой запланирован на май 2020 года.

О том, какой фильм станет первым релизом Warner Max, не сообщается, однако уточняется, что этот проект появится уже в 2020 году. После премьеры на HBO Max, Warner Bros. будет осуществлять дистрибуцию и выпуск этого контента в других средах. В холдинге обращают особое внимание на то, что появление Warner Max вовсе не означает, что сама Warner Bros. Pictures и принадлежащая ей New Line Cinema перестанут выпускать среднебюджетное кино в традиционный кинопрокат.

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06.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR