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Warner Bros. создала новый кинолейбл Warner Max

Он будет заниматься фильмами для стримингового сервиса HBO Max

Warner Bros. Pictures запускает новый кинолейбл Warner Max, который будет фокуссироваться на создании кинопроектов для стриминговых платформ. О запуске сообщили глава Warner Bros. Энн Сарнофф и руководитель WarnerMedia Entertainment Роберт Гринблатт. Warner Max является совместным предприятием со стриминговым сервисом HBO Max, а контролировать его работу и давать зеленый свет всем его проектам будут Кевин Рейлли, отвечающий за контент холдинга, и глава Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

Новая компания планирует выпускать от восьми до десяти среднебюджетных кинопроектов в год. Это будут как собственные проекты Warner, так и привлеченные или купленные на кинорынках. Все проекты Warner Max будут выходить только на стриминговой платформе HBO Max, запуск которой запланирован на май 2020 года. 

О том, какой фильм станет первым релизом Warner Max, не сообщается, однако уточняется, что этот проект появится уже в 2020 году. После премьеры на HBO Max, Warner Bros. будет осуществлять дистрибуцию и выпуск этого контента в других средах. В холдинге обращают особое внимание на то, что появление Warner Max вовсе не означает, что сама Warner Bros. Pictures и принадлежащая ей New Line Cinema перестанут выпускать среднебюджетное кино в традиционный кинопрокат.

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06.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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