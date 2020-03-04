У Warner Bros будет новый вице-президент по дистрибуции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

Как сообщается на официальном сайте студии Warner Bros., Тоби Тэннант получил должность по региональной дистрибуции фильмов компании в регионах ЕМЕА (то есть в Европе, Африке и на Ближнем Востоке). Тэннант был назначен Эндрю Криппсом, президентом международной кинотеатральной дистрибуции WB. Ранее за дистрибуцию в регионе отвечал Жак Дюбуа. Он не раз приезжал на презентации пакетов Warner Bros. на российские «Кинорынки» и «Киноэкспо», а потому хорошо знаком игрокам нашей прокатной индустрии.

Ранее Тоби Тэннант занимался курированием региональной дистрибуции ЕМЕА в Walt Disney Company, а до этого − в Twentieth Century Fox International. В Warner Теннант начнет работу 9 марта. В его задачи входит максимизация коммуникационной и операционной эффективности работы с региональными партнерами. Также Теннант будет курировать как прямые филиалы студии, так и те территории, на которых интересы Warner представляют компании-лицензиаты. В ближайшее время он будет управлять стратегией продаж всех ключевых релизов студии. В ближайшие месяцы это такие потенциальные блокбастеры как ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984, ДОВОД Кристофера Нолана и ВЕДЬМЫ Роберта Земекиса про роману Роальда Даля.

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04.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Warner Bros.