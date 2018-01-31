Yellow, Black & White стала совладельцем немецкой Kinokartina.TV

Российская группа Yellow, Black & White (YBW) стала совладельцем немецкого прокатчика KinoKartina.TV. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главы YBW Эдуарда Илояна. Вторым совладельцем компании является дистрибьютор российского ТВ в Европе, компания Kartina.TV. KinoKartina.TV будет выпускать в Европе свежие российские коммерческие кинокартины, рассчитывая на внимание русскоязычных диаспор. При этом YBW отвечает за репертуарную политику и маркетинг, а Kartina.TV – за телерекламу и локальную дистрибуцию.

Уже сейчас новый прокатчик выпустил 11 картин. Среди его фильмов МАТИЛЬДА, ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и другие. БОГАТЫРЬ стал одним из самых кассовых в этом списке: проект собрал в немецких кинотеатрах около €200 тысяч. Партнером KinoKartina.TV в Германии является компания Kinostar Filmverleih GmbH, которая помогает при букинге и с расчетами с кинотеатрами Германии, Австрии, Бельгии и Нидерландов. Сама KinoKartina.TV сотрудничает с киносетями Cinemax, Cineplex и Kinopolis.

Стоит отметить, что в случае KinoKartina.TV речь пока не идет о полноценном кинопрокате фильмов. По большей части это регулярные кинопоказы для русскоязычных жителей зарубежья. В Германии, например, кино на русском языке показывают в кинотеатрах по воскресеньям.

Работа с русскоязычным населением за пределами России – важное направление развития бизнеса YBW. Осенью компания учредила онлайн-видеосервис Start, называя его основной аудиторией русскоговорящих зрителей за границей. Start распространяется в том числе через Kartina.TV.

31.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ