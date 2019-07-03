Якутия потратит 480 млн рублей на поддержку кинематографа

Почти полмиллиарда рублей потратит Якутия на поддержку кинематографа в республике в ближайшие 6 лет. Соответствующий перечень поручений глава региона Айсен Николаев подписал 2 июля, сообщает ЯСИА. Перечень был составлен по итогам совещания по развитию якутской кинематографии, которое состоялось 27 мая.

Ежегодно на кино республика намерена тратить не менее 80 млн рублей. Программа предусматривает финансирование широкого спектра активностей: не только съемки, в том числе совместное кинопроизводство с российскими и иностранными кинокомпаниями, но и покрытие расходов на продвижение якутского кино на российских и международных кинорынках, а также реализацию пилотного проекта по переоборудованию якутских кинозалов. Последнее будет осуществляться силами АНО «Якутская республиканская киносеть».

К концу августа будет создана дирекция Якутского международного кинофестиваля при Национальном центре аудиовизуального наследия народов Якутии, а к концу сентября планируется создание фонда грантовой поддержки креативных индустрий и талантов в НКО «Фонд развития инноваций РС(Я)».

Помимо этого, правительству республики предстоит рассмотреть возможность финасирования строительства кинопавильона на базе студии «Саха фильм». Решение по данному вопросу должно быть озвучено в начале декабря.

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03.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЯСИА