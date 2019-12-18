«Яндекс» назвал фильмы, мультфильмы и сериалы, интересовавшие россиян в 2019 году

Аналитики «Яндекса» составили традиционные списки тем, которые были в центре внимания россиян в течение уходящего года. Среди них, информация о том, какими фильмами, мультфильмами и телесериалами россияне интересовались больше всего.

В топ кино попала только одна российская картина, зато она на первом месте. Остальные фильмы в десятке − зарубежные. Шесть из них так или иначе связаны с комиксами. Лидером этого рейтинга стал фильм Т-34. Далее следуют ДЖОКЕР, МСТИТЕЛИ ФИНАЛ, ОНО 2, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ, ДЖОН УИК 3, КАПИТАН МАРВЕЛ и СТЕКЛО. Интересно, что еще один проект, который его производитель позиционирует как полнометражный художественный фильм, «Яндекс» отнес к категории мультфильмов. Речь идет о КОРОЛЕ ЛЬВЕ. Кстати, именно он этот топ и возглавил.

Среди других анимационных проектов (по убывания их мест в рейтинге) − КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2, экранизация веб-комикса «Ванпачмен», СЕМЕЙКА АДДАМС, мультсериал «Рик и Морти», манга «Клинок, рассекающий демонов», ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, анимэ «Восхождение героя щита» и «Отель «Хазбин». Судя по этому списку, рисованные сериалы, в первую очередь аниме, вполне способны конкурировать с блокбастерами, которые идут в кинотеатрах.

Из сериалов наибольший интерес россиян вызывали, конечно же, «Игра престолов» (1 место) и «Чернобыль» (2 место) телекомпании HBO. Почти все остальные строчки в топе занимают сериалы российских компаний, самый популярный из них − «Жуки» (3 место) канала ТНТ. Далее следуют «Султан моего сердца», «Ветреный», «Молодёжка», «Дылды», «ИП Пирогова», «Другие» и «Полярный».

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18.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Яндекс