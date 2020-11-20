«Яндекс» назвали основным источником трафика ресурсов с пиратским видеоконтентом

Доля «Яндекса» в трафике при переходе на пиратские видеосервисы к началу ноября 2020 года составила 90%. К таким выводам пришла исследовательская компания Group-IB. Ее данные приводят «Ведомости». Год назад цифра была выше на 5%, но на общие выводы это не влияет: компания по-прежнему остается главным поставщиком аудитории для нелегальных онлайн-кинотеатров.

Эксперты Group-IB учитывали данные заходов на пиратские ресурсы с компьютеров и мобильных устройств. Интересно, что доля главного конкурента «Яндекса» − поисковика Google − составляет лишь 2%. Оставшийся трафик пиратам обеспечивают другие поисковики. Причиной высокой доли «Яндекса» в Group-IB назвали ускорение индексации новых ссылок роботом поисковика.

В самом «Яндексе» отреагировали на выводы экспертов, заявив, что исследование «игнорирует особенности работы поисковых платформ, а также отметает возможность злоупотребления со стороны недобросовестных правообладателей». Эту цитату также приводят «Ведомости». В холдинге выразили надежду, что в дальнейшем специалисты Group-IB смогут «поделиться своей экспертизой и опытом с рынком для разработки равноприменимого антипиратского законодательства».

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20.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»