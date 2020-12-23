В Ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России

YouTube в России могут закрыть. Об этом заявил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, выступая на Инфоруме. Из-за инициатив депутатов Госдумы, по его мнению, над сервисом «тучи сгущаются».

«Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации «Царьграда», когда весь контент был только на YouTube», − призвал Широких.

Российские СМИ неоднократно сталкивались с проблемами на различных западных Интернет-платформах, в том числе на YouTube. Накнуне были заблокированы аккаунты канала «Царьград», информационных агентств Anna News и News Front. Всего в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов, уточняют «РИА Новости». Помимо этого, Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.

Сегодня Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-платформам будет грозить наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это может быть штраф, блокировка или замедление трафика.

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23.12.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: РИА Новости