Новости


YouTube впервые раскрыл данные о доходах

Реклама принесла главному в мире видеохостингу более $15 млрд

Крупнейший в мире видеосервис впервые опубликовал отчет о доходах. За финансовый 2019 год YouTube получил $15,1 млрд, из них $4,7 млрд − в четвертом квартале. Для сравнения, доход Netflix в 2019 году от подписки составил $20,1 млрд.

Ранее сервис и его родительская компания Alphabet объединяли заработки YouTube с Google. Теперь видеоплощадка будет раскрывать информацию о своих доходах отдельно и максимально детально. Со слов финансового директора Рут Порат, это сделано, чтобы дать рынку более полное представление о бизнесе YouTube и его будущих возможностях.

В целом выручка Alphabet достигла $161,8 млрд долларов в 2019-м финансовом году, в том числе $46,1 млрд в четвертом квартале.

Также в опубликованном в понедельник ежеквартальном отчете сообщалось, что у пакета потокового телевидения YouTube теперь более 2 млн подписчиков, а у YouTube Music и YouTube Premium теперь более 20 млн платных подписчиков. Доход от подписки составил $3 млрд в год.

За последнее время YouTube показывает огромный финансовый рост. В 2017 финансовом году видеоплатформа, возглавляемая генеральным директором Сьюзан Войчицки, получила $8,15 млрд долларов дохода от рекламы, а за 2018 год − уже $11,18 млрд. Другими словами, доход от рекламы на YouTube почти удвоился за последние два года. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен   

05.02.2020 Автор: Никита Никитин

Новости по теме:

Одна из серий «Маши и Медведя» попала в Книгу рекордов Гиннесса

Google бесплатно покажет российские фильмы онлайн

Трейлер будущего блокбастера получил рекордное число «дизлайков» на YouTube

На YouTube появился канал отечественных документальных фильмов

Трейлер «Первого мстителя» установил новый рекорд по числу просмотров


Самое читаемое

Уникальная съемка, локации, особая подготовка

Как снимали фильм «1917»

Подробнее
«Кома» и «1917» штурмуют прокат

Прогноз кассовых сборов России на 30 января–2 февраля

Подробнее
Из новинок лучшим по сборам стал 1917

Касса четверга: «Кома» стартует с третьего места

Подробнее
Сразу три российские картины на уикенде преодолели планку в 100 млн рублей

Официальная касса России: «Плохие парни» разбавили гегемонию отечественного кино

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 