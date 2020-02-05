YouTube впервые раскрыл данные о доходах

Крупнейший в мире видеосервис впервые опубликовал отчет о доходах. За финансовый 2019 год YouTube получил $15,1 млрд, из них $4,7 млрд − в четвертом квартале. Для сравнения, доход Netflix в 2019 году от подписки составил $20,1 млрд.
Ранее сервис и его родительская компания Alphabet объединяли заработки YouTube с Google. Теперь видеоплощадка будет раскрывать информацию о своих доходах отдельно и максимально детально. Со слов финансового директора Рут Порат, это сделано, чтобы дать рынку более полное представление о бизнесе YouTube и его будущих возможностях.
В целом выручка Alphabet достигла $161,8 млрд долларов в 2019-м финансовом году, в том числе $46,1 млрд в четвертом квартале.
Также в опубликованном в понедельник ежеквартальном отчете сообщалось, что у пакета потокового телевидения YouTube теперь более 2 млн подписчиков, а у YouTube Music и YouTube Premium теперь более 20 млн платных подписчиков. Доход от подписки составил $3 млрд в год.
За последнее время YouTube показывает огромный финансовый рост. В 2017 финансовом году видеоплатформа, возглавляемая генеральным директором Сьюзан Войчицки, получила $8,15 млрд долларов дохода от рекламы, а за 2018 год − уже $11,18 млрд. Другими словами, доход от рекламы на YouTube почти удвоился за последние два года.
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05.02.2020 Автор: Никита Никитин
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