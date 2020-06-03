В Art Pictures Distribution появился новый коммерческий директор

Диана Юринова назначена коммерческим директором компании Art Pictures Distribution, принадлежащей «Национальной Медиа Группе» (НМГ). Об этом сообщает пресс-служба компании. Юринова будет отвечать за продвижение и монетизацию контента НМГ. В новую должность она вступила 1 июня 2020 года.

Ранее Диана Юринова работала заместителем генерального продюсера по международному развитию ГК «Рики». С апреля 2019 года она возглавляла гонконгскую компанию Fun Union, входящую в «Рики». Юринова занимала продвижением анимационных брендов компании на международных рынках, а также отвечала за копродукцию, партнерства и прямые продажи контента ключевым партнерам. До «Рики» она занималась направлением анимации в «СТС Медиа», а также была директором по продажам Bazelevs Group.

Art Pictures Distribution закупки и международные продажи контента для «Национальной Медиа Группы», является эксклюзивным дистрибьютором фильмов кинокомпаний «НМГ Студия», Art Pictures Studio и «Водород», сериалов more originals и телесериалов холдинга НМГ.

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03.06.2020 Автор: Артур Чачелов