Названы обладатели спецпризов кинофестиваля «Зеркало»

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявил имена обладателей специальных призов киносмотра. Стало известно, что награду за поддержку авторского кино и фестивального движения в России вручат вдове первого президента РФ Наине Ельциной. «Наина Иосифовна активно занимается культурной, благотворительной, гуманитарной деятельностью вместе с командой Президентского центра Б.Н. Ельцина», – отмечается в сообщении пресс-службы фестиваля.

«Я не ожидала, что смогу почувствовать себя членом этой молодой команды очень умных людей, которые создавали центр и сейчас делают все, чтобы Президентский центр превратить в точку города Екатеринбурга, которая притягивала бы людей всех возрастов, разного образования и совершенно разных взглядов», – приводят организаторы слова Наины Ельциной.

Еще один специальный приз фестиваля – «За выдающийся вклад в киноискусство» – будет вручен композитору Эдуарду Артемьеву. Он работал с Тарковским над фильмами СОЛЯРИС, ЗЕРКАЛО и СТАЛКЕР. По словам самого Артемьева, в музыке он «старался передать то звенящее, вибрирующее напряженное чувство, которым наполнены фильмы Тарковского».

Фестиваль «Зеркало» будет проходить в Иванове и Ивановской области в период с 13 по 18 июня. Награждение лауреатов состоится 13 июня.

05.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС