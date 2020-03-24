Александр Жаров официально стал главой «Газпром-медиа»

Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года. C ним подписан контракт сроком на три года. До этого Александр Жаров восемь лет возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Комментируя данное назначение, председатель Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг», Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил: «Традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции. Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала «большого Газпрома» должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи».

«Очень благодарен акционерам и Совету директоров «Газпром-медиа» за оказанное доверие, − заявил новый генеральный директор холдинга Александр Жаров. − Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму. Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами».

С 2015 года «Газпром-медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа