Новости


Марина Жигалова-Озкан покидает российский Disney

Она переходит в «Сбербанк»

Марина Жигалова-Озкан покидает российский Disney, чтобы возглавить направление маркетинга, рекламы и коммуникаций в «Сбербанке». Об этом сообщает портал AdIndex, ссылась на сообщение банка. В должность старшего вице-президента департамента она вступит со 2 сентября 2019 года.

Жигалова-Озкан была главой местного офиса Disney, курировавшего Россию и СНГ. Она работала в компании 13 лет, с момента открытия российского подразделения. До этого Жигалова-Озкан занимала руководящие должности в «Профмедиа» и группе «Интеррос», работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне. Она окончила факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, бизнес-школу Гарвардского университета, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Кто придет на смену Марине Жигаловой-Озкан в российском Disney, пока не сообщается. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

10.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: AdIndex

Новости по теме:

«Сбербанк» займется продвижением Okko

«Аватары» снова перенесли

«Сбербанк» стал совладельцем Rambler Group

Disney купил долю холдинга AT&T в OTT-сервисе Hulu

CinemaCon−2019: презентация Disney


Самое читаемое

«Солнцестояние» также стартует выше ожиданий

Американская касса: «Человек-паук» заканчивает уикенд Дня независимости со $185 млн

Подробнее
Новинка стартовала лучше предыдущей части

Предварительная касса уикенда: «Человек-паук» легко возглавил прокат

Подробнее
Локации, декорации, костюмы

Где и как снимали фильм «Человек-паук: Вдали от дома»

Подробнее
Это лента «Молоко птицы»

Проект из России победил в секции Work-in-progress на фестивале в Карловых Варах

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 