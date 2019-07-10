Марина Жигалова-Озкан покидает российский Disney, чтобы возглавить направление маркетинга, рекламы и коммуникаций в «Сбербанке». Об этом сообщает портал AdIndex, ссылась на сообщение банка. В должность старшего вице-президента департамента она вступит со 2 сентября 2019 года.

Жигалова-Озкан была главой местного офиса Disney, курировавшего Россию и СНГ. Она работала в компании 13 лет, с момента открытия российского подразделения. До этого Жигалова-Озкан занимала руководящие должности в «Профмедиа» и группе «Интеррос», работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне. Она окончила факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, бизнес-школу Гарвардского университета, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Кто придет на смену Марине Жигаловой-Озкан в российском Disney, пока не сообщается.

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10.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: AdIndex