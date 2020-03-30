Марина Жигалова-Озкан покидает «Сбербанк»

Марина Жилагова-Озкан уходит из «Сбербанка». Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию пресс-службы банка. Топ-менеджер приняла решение покинуть компанию, чтобы «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса».

В «Сбербанке» Марина Жигалова-Озкан руководила департаментом маркетинга и коммуникаций с сентября 2019 года. Кто придет ей на смену пока не уточняется.

Киноиндустрия и прокат знают Жигалову-Озкан по работе в российском Disney. До перехода в Сбербанк она на протяжении 13 лет возглавляла российское подразделение этой международной корпорации. До этого она работала в компаниях «Профмедиа», «Интеррос», а также в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.

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30.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости