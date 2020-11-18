«Марс Медиа» заключила пятилетнее соглашение с режиссером и сценаристом Аленой Званцовой

Кинокомпания «Марс Медиа» продюсера Рубена Дишдишяна и сценарист, режиссер Алена Званцова («Небесный суд», «Оттепель», «Я остаюсь», «Прощай, любимая», «Частица вселенной») заключили пятилетнее стратегическое соглашение на совместное написание сценариев и производство фильмов и сериалов для телевидения, онлайн-платформ и кинотеатрального проката. В планах партнеров выпустить вместе пять проектов, фокус которых будет делаться на историях с высоким зрительским и семейным потенциалом. На некоторых проектах Алена Званцова выступит не только как сценарист, но и как режиссер и креативный продюсер.

«Нас с Аленой объединяет 16 лет совместной работы и 12 фильмов и сериалов, − говорит генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. − Я бы сказал, что мы друг друга чувствуем, понимаем и слышим, и эти годы только укрепляли сотрудничество. Уверен, что пятилетнее соглашение позволит нам еще больше сосредоточиться на совместных проектах».

«С Рубеном Левоновичем мы знакомы много лет, − отмечает Алена Званцова. − Это один из самых ярких, умных и порядочных людей в современном российском кинематографе. Благодаря его поддержке я сделала когда-то такие фильмы, как «Небесный суд», которые тогда был не готов запускать никто. Очень надеюсь, что вместе мы сможем сделать много интересного».

Первые совместные проекты уже находятся в активной разработке. Речь идет о высокобюджетном семейном фильме в жанре комедийной фантастики под рабочим названием ДИКАЯ СКАЗКА и фантастическом сериале для онлайн-кинотеатра START.

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18.11.2020 Автор: Артур Чачелов