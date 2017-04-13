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Новый фильм Звягинцева вошел в основной конкурс Канн-2017

Лента «Нелюбовь» станет единственным представителем России

Объявлена программа юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля. В программу основного конкурса крупнейшего мирового киносмотра попал и российский фильм. Это лента НЕЛЮБОВЬ Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова. «Мы все горды приглашением нашего фильма в конкурс важнейшего кинофестиваля в мире, – говорит Александр Роднянский. – Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился  кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением».

НЕЛЮБОВЬ стала третьим совместным проектом продюсеров и режиссера, в котором Звягинцев исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод. В проекте нет государственных денег, зато в нее вложился российский предприниматель и продюсера Глеба Фетисова. НЕЛЮБОВЬ является копродукцией российских «Нон-Стоп Продакшн» и «Фетисов Иллюзион», французской Why Not Productions, бельгийской Les Films du Fleuve братьев Дарденн, немецкой Senator Film и Arte France Cinema. Поддержку в производстве фильма оказали Европейский фонд по поддержке проектов совместного производства «Евримаж» (Eurimages), европейские телеканалы ARTE и Canal+, немецкий телевещатель WDR и компания Cine+.

 

13.04.2017 Автор: Артур Чачелов

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