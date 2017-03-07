Права на новый фильм Звягинцева купили все основные европейские территории

Новая лента российского режиссера Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ выйдет в прокат на всех основных европейских территориях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсеров картины и компанию РОСКИНО. Реализацией прав на фильм занимается крупнейший международный селлер Wild Bunch, который начал предпродажи фильма еще в мае 2016 года на кинорынке в Каннах. Теперь, в феврале 2017-го, многие контракты были финализированы на кинорынке в Берлине.

«В Берлине были заключены сделки с компаниями из Великобритании, Испании, Дании и Финляндии. Таким образом, права на все европейские территории проданы, осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки», – прокомментировал новость продюсер картины Александр Роднянский. Он отметил, что градус ожидания картины у иностранных прокатчиков и зрителей очень высок, даже несмотря на то, что никаких материалов по проекту так до сих пор ни разу не показывалось.

Лента НЕЛЮБОВЬ рассказывает историю супружеской пары, которая переживает сложный развод. В конце 2016 года режиссер был вынужден взять долгосрочную паузу в съемках из-за отсутствия необходимой для съемок натуры и погоды.

Берлинский кинорынок оказался довольно успешным для продавцов российского кино. По информации компании РОСКИНО, особым спросом у иностранных покупателей на нем пользовались отечественные блокбастеры ПРИТЯЖЕНИЕ и ВИКИНГ, а также российская анимация. Кроме того, были реализованы американские права на ленту ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ.

07.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс