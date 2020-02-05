AFM поменял расписание и утвердил график проведения на пять лет вперед

Крупнейший мировой кинорынок American Film Market объявил о смене расписания и датах проведения на ближайшие пять лет. В 2020 году Кинорынок пройдет в период с 3 по 8 ноября. Кроме того, его проведут с 2 по 7 ноября 2021 года, с 1 по 6 ноября 2022 года, с 31 октября по 5 ноября 2023 года и с 5 по 10 ноября 2024 года.

В сообщении компании организатора говорится, что переход к шестидневному графику символизируют стремление AFM обеспечить максимально эффективную и продуктивную бизнес-среду. Этот шаг также поддерживает рыночную тенденцию, в результате которой компании начинают продажи на ранних стадиях, а сделки, заключенные на кинорынках, часто завершаются уже после завершения мероприятия.

«Несмотря на то, что киноиндустрия сильно изменилась с тех пор, как мы впервые запустили AFM, рынки очень важны, − сказал Майкл Райан, председатель и партнер IFTA, GFM Films. − Они служат стартовой площадкой для новых фильмов и проектов и объединяют всю отрасль. Новое расписание составлено таким образом, чтобы наилучшим образом служить интересам игроков индустрии, позволяя участникам эффективнее распределять свое время и затраты».

Новый график предполагает сохранение всех имеющихся программ AFM, включая просмотры, конференции и LocationEXPO. В этом году, как и прежде, AFM будет проходить на площадях Loews Santa Monica Beach Hotel.

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05.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: AFM