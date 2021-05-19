Российские онлайн-кинотеатры требуют добавить Netflix в реестр видеосервисов Роскомнадзора

Ассоциация интернет-видео (АИВ), в состав которой входят крупнейшие российские онлайн-кинотеатры – ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start и другие, – написала письмо в Роскомнадзор с просьбой проверить локализованную в России версию Netflix. Об этом пишут «Ведомости».

По оценкам участников ассоциации, Netflix посещает более 100 000 пользователей в день, поэтому, как указано в письме, платформу необходимо включить в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). Представитель оператора Netflix в России «Национальной медиа группы» отказался от комментариев, Роскомнадзор не ответил на запрос «Ведомостей».

В реестр также не включены зарубежные видеосервисы, которые оказывают свои услуги сейчас на российском рынке. По словам Бырдина, АИВ ранее уже направляла аналогичное обращение в Роскомнадзор по поводу Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, однако был получен «лишь формальный ответ».

Еще в январе 2021 года онлайн-кинотеатры высказывались, что сервисам, попадающим в реестр, нужно соблюдать больше требований, чем небольшим платформам и иностранным конкурентам.

По закону, который был принят в 2017 году, такому видеосервису необходимо зарегистрировать отдельное юрлицо и хранить данные российских пользователей на территории страны. Также доля владения иностранцами платформы, добавленной в реестр, ограничивается сверху до 20%. Список Роскомнадзора был создан в декабре 2020 года.

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19.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости