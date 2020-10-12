Роспотребнадзор по Алтайскому краю рекомендовал закрыть кинотеатры в регионе

Алтайский край может стать одним из первых регионов России, где власти повторно введут значительные ограничения для бизнеса и кинотеатров в частности. Так, региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало губернатору региона Виктору Томенко рассмотреть возможность возвращения ограничительных мер в краткосрочной перспективе.

В письме, направленном главой местного Роспотребнадзора Ириной Пащенко, рекомендуется приостановить операционную деятельность торгово-развлекательных центров, фудкортов, детских развлекательных площадок и кинотеатров. Коэффициент распространения вируса врегионе достиг 1,1 при допустимом для третьего этапа снятия ограничений 0,5.

Третий этап снятия ограничений в регионе ввели только 15 сентября. Кинотеатры заработали с 3 сентября. Участники рынка уже заявили, что введение повторных ограничений будет иметь фатальные последствия для бизнеса.

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12.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ