Новости


Роспотребнадзор по Алтайскому краю рекомендовал закрыть кинотеатры в регионе

Письмо направлено губернатору Виктору Томенко

Алтайский край может стать одним из первых регионов России, где власти повторно введут значительные ограничения для бизнеса и кинотеатров в частности. Так, региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало губернатору региона Виктору Томенко рассмотреть возможность возвращения ограничительных мер в краткосрочной перспективе. 

В письме, направленном главой местного Роспотребнадзора Ириной Пащенко, рекомендуется приостановить операционную деятельность торгово-развлекательных центров, фудкортов, детских развлекательных площадок и кинотеатров. Коэффициент распространения вируса врегионе достиг 1,1 при допустимом для третьего этапа снятия ограничений 0,5.

Третий этап снятия ограничений в регионе ввели только 15 сентября. Кинотеатры заработали с 3 сентября. Участники рынка уже заявили, что введение повторных ограничений будет иметь фатальные последствия для бизнеса. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

12.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

Новости по теме:

Кинопоказ возвращается в Бурятию, на Кузбасс и в Ленобласть

Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен

В Ленинградской области снова закрывают кинотеатры из-за COVID-19

Эксперты рынка предсказывают падение бокс-офиса в России на 65% по итогам года

Кинотеатры оценили предложение Роспотребнадзора проверять соблюдение масочного режима


Самое читаемое

Сеть даст скидку за покупку билетов через Интернет

«КАРО» запустила специальное предложение на онлайн-билеты

Подробнее
БК получил данные за первые три квартала

Названы самые популярные у российских пиратов фильмы 2020 года

Подробнее
Церемония вручения наград прошла в кинотеатре «Россия»

Московский международный кинофестиваль назвал победителей

Подробнее
Новости от Disney, Sony, «Каро Премьер», «Каропрокат», «Централ Партнершип» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 5 по 11 октября

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 