Universal инвестирует в новые проекты Amblin Partners Стивена Спилберга

Amblin Partners Стивена Спилберга (1917, ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ) подписала новое соглашение по дистрибуции своего контента с киностудией Universal. Компании впервые заключили подобную сделку в 2015 году, а в 2017 году Universal Filmed Entertainment стала миноритарным акционером Amblin. Новый контракт расширяет участие Universal в судьбе компании Спилберга, закрепляя за ней право инвестирования в будущие проекты, а также эксклюзивность получения интернет-прав на ее произведения. Последнее может означать, что Amblin Partners будет производить фильмы, сериалы и шоу для родственного Universal стримингового сервиса Peacock, а та сможет продавать их сторонним игрокам в Сети.

При этом, из состава постоянных акционеров Amblin Partners вышла компания Participant Media. Стороны расстались друзьями, оценив случившееся как возможность быть более гибкими в отношениях друг с другом и сторонними партнерами. Participant Media активно участвовала в софинансировании многих авторских, фестивальных и артовых проектов Amblin Partners, в том числе знаменитой ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ, а также проектов ТЕМНЫЕ ВОДЫ, ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ», ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ и других. Другие соинвесторы компании Стилберга − Alibaba Pictures, eOne и Reliance Entertainment − остались держателями акций, а также правообладателями ее проектов на интересных им территориях. Это, прежде всего, Китай, Индия, Канада, Австралия и Новая Зеландия, Великобритания и ряд других европейских рынков. В Россию и СНГ крупные оригинальные проекты Amblin Partners продолжат попадать через Universal.

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01.12.2020 Автор: Артур Чачелов