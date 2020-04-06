Новости


Самая большая киносеть мира находится на грани банкротства

AMC не может позволить себе долгосрочный простой

По мере того как коронавирус продолжает держать общественную жизнь на паузе, многие кинотеатральные сети в США неумолимо приближаются к возможному банкроству. На грани дефолта находятся не только мелкие, но и крупные киносети, чьи кинотеатры остаются закрытыми из-за мер по борьбе с продолжающейся пандемией.

Дистрибьюторов, акционеров и прочих партнеров волнует хватит ли у кинотеатров наличных денег, чтобы выждать возникшую продолжительную паузу без получения доходов. Первой в очереди на дефолт стоит сеть AMC. Она уже наняла команду адвокатов для реструктуризации своих многочисленных долгов, продолжая с каждым днем терять очки кредитного рейтинга. Руководящий киносетью Адам Арон с 2015 года старался увести ее от долговых проблем. Однако итогом многочисленных дорогостоящих сделок с Китаем стала внушительная долговая яма, в которую крупнейшая в мире киносеть себя все-таки загнала. 

Пока AMC годами накапливала кредиты, которые уходили на расширение киносети, глобальная пауза в кинопоказе почти полностью «обнулила» стоимость акций компании. В прошлом марте акции AMC торговались по $15, но с тех пор стали неуклонно снижались в цене, а сбой в середине марта и вовсе привел к падению цены с $8 до $2 за акцию. Долговая нагрузка AMC в размере $5 млрд торгуется на предельно низком уровне. Младшие облигации компании торгуются за 36 центов за доллар по сравнению с 80 центами в начале марта.

При этом возможностей для маневра у AMC немного. Учитывая траты на аренду, операционные расходы на период закрытия и годовые проценты по кредитам в размере $300 млн, киносети требуется в год около $2 млрд для обеспечения деятельности. При этом у компании в наличии есть лишь кредит в размере $600 млн, которого хватит всего на три-четыре месяца работы. В ходе кризиса AMC отправила в вынужденный отпуск 600 сотрудников головного офиса и еще 2 000 сотрудников по всей компании. Пока ни один сотрудник не уволен. 150 000 почасовых работников имеют право на получение пособия по безработице.

На грани дефолта у AMC есть неплохие шансы пересмотреть свои долгосрочные долговые обязательства и изменить соглашения с арендодателями, ведь смена арендотора и приход другой киносети сулит хозяевам площадей еще большие хлопоты. Если бы AMC дошла до столь кризисного состояния в другое время условиях, компания уже запустила бы процедуру банкротства и начала распродавать свои активы различным инвесторам.

В то же время есть игроки, которые пока чувствуют себя относительно неплохо. В частности, Cinemark и IMAX могут выйти из кризиса без особых потерь. Канадскую IMAX можно назвать наиболее устойчивой из всех киносетей в мире: с годовым запасом наличных денег на банковских счетах, не считая открытых кредитных линий, которые также могут поддерживать ее стабильность в течение многих лет. Не стоит забывать и про 700 кинотеатров IMAX, расположенных непосредственно в Китае, лицензированных через IMAX China Holding. Когда Китай выведен население из изоляции и наконец полноценно откроет кинотеатры, это обеспечит корпорацию стабильным доходом, в то время как в других странах карантин еще будет продолжаться.

В столь же сравнительно неплохом положении находится Cinemark. У нее также есть свободная «наличка», которой хватит на полгода и неиспользованные возможности по кредитам. Также, например, оказалась готова к кризису и компания National CineMedia, предоставляющая рекламу в кинотеатрах.

Ждать возобновления работы кинотеатрам придется, скорее всего, до середины июня, то есть локдаун может продлиться до двенадцати недель. Из-за этого биржевые котировки тех сетей, которым в скором времени платить по кредитам и арендную плату, резко стремятся вниз. При этом остается под вопросом, будет ли кинопоказ квалифицироваться как требующая помощи отрасль, чтобы кинотеатры смогли претендовать на получение федеральных займов из выделенных на поддержку $2 трлн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

06.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Filmtake

Новости по теме:

Китайские власти впервые высказались о текущем состоянии местной киноиндустрии

Топ-менеджеры Disney сокращают себе зарплату

Китайские кинотеатры опять закрылись

Эксперты обсудили вопрос выживания российских кинотеатров

Четверть российских кинотеатров рискуют не пережить карантинные каникулы


Самое читаемое

Видеосервис приготовил для зрителей множество премьер

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал о новинках апреля

Подробнее
Компания кардинально пересмотрела график 2020 года

Sony Pictures перенесла все большие релизы на 2021 год

Подробнее
Пекинское кинобюро не торопится открывать кинотеатры

Китайские власти впервые высказались о текущем состоянии местной киноиндустрии

Подробнее
Фильм появится на more.tv, в Wink и на ivi

Космический триллер «Спутник» решено выпустить в онлайн-кинотеатрах, минуя прокат

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 