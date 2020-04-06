Самая большая киносеть мира находится на грани банкротства

По мере того как коронавирус продолжает держать общественную жизнь на паузе, многие кинотеатральные сети в США неумолимо приближаются к возможному банкроству. На грани дефолта находятся не только мелкие, но и крупные киносети, чьи кинотеатры остаются закрытыми из-за мер по борьбе с продолжающейся пандемией.

Дистрибьюторов, акционеров и прочих партнеров волнует хватит ли у кинотеатров наличных денег, чтобы выждать возникшую продолжительную паузу без получения доходов. Первой в очереди на дефолт стоит сеть AMC. Она уже наняла команду адвокатов для реструктуризации своих многочисленных долгов, продолжая с каждым днем терять очки кредитного рейтинга. Руководящий киносетью Адам Арон с 2015 года старался увести ее от долговых проблем. Однако итогом многочисленных дорогостоящих сделок с Китаем стала внушительная долговая яма, в которую крупнейшая в мире киносеть себя все-таки загнала.

Пока AMC годами накапливала кредиты, которые уходили на расширение киносети, глобальная пауза в кинопоказе почти полностью «обнулила» стоимость акций компании. В прошлом марте акции AMC торговались по $15, но с тех пор стали неуклонно снижались в цене, а сбой в середине марта и вовсе привел к падению цены с $8 до $2 за акцию. Долговая нагрузка AMC в размере $5 млрд торгуется на предельно низком уровне. Младшие облигации компании торгуются за 36 центов за доллар по сравнению с 80 центами в начале марта.

При этом возможностей для маневра у AMC немного. Учитывая траты на аренду, операционные расходы на период закрытия и годовые проценты по кредитам в размере $300 млн, киносети требуется в год около $2 млрд для обеспечения деятельности. При этом у компании в наличии есть лишь кредит в размере $600 млн, которого хватит всего на три-четыре месяца работы. В ходе кризиса AMC отправила в вынужденный отпуск 600 сотрудников головного офиса и еще 2 000 сотрудников по всей компании. Пока ни один сотрудник не уволен. 150 000 почасовых работников имеют право на получение пособия по безработице.

На грани дефолта у AMC есть неплохие шансы пересмотреть свои долгосрочные долговые обязательства и изменить соглашения с арендодателями, ведь смена арендотора и приход другой киносети сулит хозяевам площадей еще большие хлопоты. Если бы AMC дошла до столь кризисного состояния в другое время условиях, компания уже запустила бы процедуру банкротства и начала распродавать свои активы различным инвесторам.

В то же время есть игроки, которые пока чувствуют себя относительно неплохо. В частности, Cinemark и IMAX могут выйти из кризиса без особых потерь. Канадскую IMAX можно назвать наиболее устойчивой из всех киносетей в мире: с годовым запасом наличных денег на банковских счетах, не считая открытых кредитных линий, которые также могут поддерживать ее стабильность в течение многих лет. Не стоит забывать и про 700 кинотеатров IMAX, расположенных непосредственно в Китае, лицензированных через IMAX China Holding. Когда Китай выведен население из изоляции и наконец полноценно откроет кинотеатры, это обеспечит корпорацию стабильным доходом, в то время как в других странах карантин еще будет продолжаться.

В столь же сравнительно неплохом положении находится Cinemark. У нее также есть свободная «наличка», которой хватит на полгода и неиспользованные возможности по кредитам. Также, например, оказалась готова к кризису и компания National CineMedia, предоставляющая рекламу в кинотеатрах.

Ждать возобновления работы кинотеатрам придется, скорее всего, до середины июня, то есть локдаун может продлиться до двенадцати недель. Из-за этого биржевые котировки тех сетей, которым в скором времени платить по кредитам и арендную плату, резко стремятся вниз. При этом остается под вопросом, будет ли кинопоказ квалифицироваться как требующая помощи отрасль, чтобы кинотеатры смогли претендовать на получение федеральных займов из выделенных на поддержку $2 трлн.

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06.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Filmtake