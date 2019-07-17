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AMEDIA TV и Lionsgate подписали новое долгосрочное соглашение

Благодаря сделке получены эксклюзивные права на большую библиотеку проектов

Компания AMEDIA TV заключила новое многолетнее соглашение с Lionsgate. В рамках сделки она получит эксклюзивные права на библиотеку Lionsgate, включая ряд ожидаемых премьер. Новая многолетняя сделка даст российским зрителям возможность смотреть премьеры студии на каналах Amedia и в сервисе Amediateka одновременно со всем миром.

На канале AMEDIA Premium и в Amediateka уже доступен шпионский триллер «Ладья» − адаптация бестселлера Дэниела О’Мэлли, предлагающая свежий взгляд на супергеройскую тематику, в актерском составе которого задействована звезда франшизы ЛЮДИ ИКС Оливия Манн. Также пользователи Amediateka смогут увидеть премьеру исторического сериала «Испанская принцесса», который продолжает линию «Белой королевы» и «Белой принцессы». Новая глава саги о трех поколениях британских монархов расскажет о брачном союзе Екатерины Арагонской и Генриха VIII Тюдора. В рамках новой сделки на сервис вернется один из самых популярных сериалов – «Власть в ночном городе», новый сезон которого выйдет уже в конце августа.

Из самых ожидаемых премьер будущего года − спин-офф франшизы про Джона Уика под названием «Отель Континенталь». Шоураннером проекта выступает Крис Коллинз («Прослушка»), а звезда франшизы Киану Ривз должен появиться в камео. В сделку также вошла экранизация фантастической трилогии Патрика Ротфуса «Хроника убийцы Короля».  

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17.07.2019 Автор: Артур Чачелов

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