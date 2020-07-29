Amediateka рассказала о премьерах августа

Amediateka приготовила своим подписчикам в августе пул новых сериалов, документалные фильмы и спортивные события. Благодаря партнерству с DAZN, весь в август сервис будет показывать большой бокс. В Amediateka и на телеканале А1 (Amedia TV) пройдут трансляции всех боев Matchroom Fight Camp, где в финальном поединке встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт. Сразу после прямых эфиров все бои будут доступны в записи в онлайн-кинотеатре Amediateka. Первый турнир состоится 1 августа, возглавят его британские боксеры Сэм Эггингтон и Тэд Чизмен.

Кроме того, станут доступны следующие фильмы и сериалы:

С 5 августа: документальный фильм БОЛОТО.

Проект, раскрывающий тайны американской политики. В центре внимания − три конгрессмена-республиканца, поддерживающих решение Дональда Трампа «осушить болото». Именно так президент США называл свои планы по реформированию госаппарата: предполагалось, что Вашингтон будет очищен от лоббистов, коррупции и кумовства. Создатели фильма пытаются заглянуть за кулисы сложных политических игр и обнажить главные проблемы американского правительства.

С 17 августа: сериал «Страна Лавкрафта» (1 сезон).

Хоррор-сериал с мощной социальной подоплекой, основанный на одноименном романе Мэтта Раффа. В центре сюжета − Аттикус Фриман, 22-летний ветеран Корейской войны. Вместе с подругой детства и родным дядей он отправляется на поиски своего отца. Америка 50-х таит в себе много опасностей, но самым удивительным испытанием для героев становится столкновение с загадочными монстрами. Среди сценаристов сериала − Джордан Пил (ПРОЧЬ, МЫ), а продюсирует проект сам Джей Джей Абрамс («Остаться в живых»).

С 24 августа: документальный сериал «Клятва».

Проект, разоблачающий деятельность сетевой компании NXIVM. «Нексиам» предлагал женщинам тренинги личностного роста и семинары по профессиональному развитию, однако на деле клиентки попадали в дикие условия секс-рабства и адского труда. Компания оказалась чем-то средним между финансовой пирамидой и сектой. Оскаровские номинанты Карим Амер и Джехен Нужейм («Площадь», «Рами») детально покажут нашумевшее в США расследование вокруг NXIVM, которое многое может сказать о состоянии американского общества.

С 28 августа: сериал «Я ненавижу Сьюзи» (1 сезон).

Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие девушку фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак. Пайпер не только сыграла в сериале главную роль, но и выступила в качестве сценаристки.

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29.07.2020 Автор: Артур Чачелов