«Амедиатека» рассказала о новинках января

«Амедиатека» рассказала о премьерах, которые появятся на видеосервисе в январе. И их немало. Зрителей как продолжения уже полюбившихся проектов, так и совершенно новые сериалы и документальные фильмы. Также в январе на сервисе выйдет второй специальный выпуск главного молодежного сериала планеты «Эйфория», посвященный жизни главных героев на карантине.

С 1 января: сериал «Викинги».

Повтор первой части шестого сезона с 1 по 15 января и новые серии с 16 по 30 января.

Новые эпизоды сериала будут посвящены экспансии викингов: герои отправятся по Шелковому пути. Им предстоит столкнуться не только с традициями Китая, но и Древней Русью. В новом сезоне каст пополнил российский актер Данила Козловский. Ему досталась важная роль − он сыграл Вещего Олега, очередного опасного противника Рагнара Лодброка

С 6 января: сериал «Необыкновенный плейлист Зои» (2 сезон).

В новом сезоне бодрой комедии создатели обещают приоткрыть тайну о необычных способностях Зои, которая слышит желания и мысли людей в формате музыкальных номеров. Кроме того, накаляются любовные страсти: Макс и Саймон по-прежнему бередят сердце девушки.

С 11 января: документальный фильм ТАЙГЕР.

Двухсерийный документальный фильм о легенде гольфа Тайгере Вудсе. Откровенно о главном: ТАЙГЕР рисует честную картину жизни и карьеры знаменитого спортсмена. В фильм вошли эксклюзивные кадры, а также интервью с близкими и коллегами Вудса, включая его бывшего кэдди Стива Уильямса. В качестве исполнительного продюсера проекта выступил Алекс Гибни, важнейший американский документалист, лауреат премии «Оскар» за фильм ТАКСИ НА ТЕМНУЮ СТОРОНУ.

С 21 января: сериал «Страйк: Смертельная белизна».

Несмотря на то, что книги про сыщика Корморана Страйка пишет некий Роберт Гилбрэйт, весь мир знает, что под этим псевдонимом скрывается Джоан Роулинг. Новый сезон основан на четвертой книге серии – «Смертельная белизна». Психически неуравновешенный молодой человек Билли Найт просит, чтобы Страйк расследовал убийство, свидетелем которого, по его мнению, он был в детстве. Одновременно Робин работает под прикрытием, чтобы понять, кто шантажирует члена парламента.

С 22 января: сериал «Уокер».

Ремейк культового сериала, сделавшего Чака Норриса звездой. «Уокер» − история техасского рейнджера Корделла Уокера, которого на этот раз сыграл Джаред Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»). Вдовец и отец двоих детей, он возвращается домой в Остин после двух лет работы под прикрытием. Он воссоединяется со своим сыном и дочерью, а также пытается наладить отношения с остальными родственниками. Вскоре он вместе с новым напарником, первой женщиной-рейнджером Мики Рамирез (Линдси Морган), начинает борьбу с преступностью.

С 23 января: документальный сериал «Рисуя с Джоном».

Безумный документальный проект Джона Лури − культового художника, музыканта (группа The Lounge Lizards) и актера (играл в ранних фильмах Джима Джармуша и Вима Вендерса). В 2006 году его картину «Bear Surprise» подхватили на сайте Dirty.ru, и так родился знаменитый мем «Превед, медвед!». Сам Лури последние 20 лет провел преимущественно дома: он страдает болезнью Лайма, кроме того, долгое время его одолевал сумасшедший фанат. Этот сериал он задумывал как «образовательный», однако проект вышел из-под контроля − в лучшем смысле.

С 23 января (ориентировочно): сериал «Эйфория» (второй специальный эпизод).

В январе появится второй специальный эпизод «Эйфории», посвященный Джулс. Первый спешл, вышедший в декабре, был полностью сфокусирован на Ру, которую играет Зендея. Эпизод продолжился с того места, где закончился первый сезон, объяснив зрителям мотивы героини. Так как из-за пандемии пришлось отложить съемки второго сезона, эти два эпизода могут стать для поклонников небольшой отдушиной на время ожидания.

В январе: сериал «Это грех».

Олли Александер из группы Years & Years и Нил Патрик Харрис блистают в эмоциональной драме от шоураннера сериала «Годы» Дэвида Т. Расселла. «Это грех» − ода любви и поиску себя в Лондоне 80-х. Сериал рассказывает о трех друзьях, переехавших в сердце Англии: здесь они будут взрослеть, влюбляться, разочаровываться, терять и находить. Расселл учел и социальный контекст того времени, затронув тему эпидемии СПИДа. Для шоураннера это личный проект: «Это грех» увековечивает все те юные и смелые души, чей расцвет пришелся на столь непростое время.

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22.12.2020 Автор: Артур Чачелов