«Амедиатека» рассказала об июньских премьерах

Сервис Amediateka рассказал о новинках, которые станут доступны его пользователям в июне. Отмечается, что здесь, в частности, появится новый раздел «Кино1ТВ», в котором можно будет найти сериалы российского производства, представленные на Первом канале. Раздел будет доступен по отдельной подписке. Абонентская плата составит 359 рублей (web и Smart TV) и 379 рублей (iOS). До конца сентября будет действовать специальная цена 249 рублей (web, Smart TV) и 299 рублей (iOS) в месяц.

В самой «Амедиатеке» с июня станут доступны следующие зарубежные проекты:

С 6 июня: сериал «Кровавый след» (1 сезон).

Экранизация одноименного романа южноафриканского писателя Деона Мейера, заслуженного мастера детективов. Леммер − телохранитель с преступным прошлым. Он мечтает о спокойной сельской жизни, однако оказывается втянут в контрабанду редких черных носорогов. Любителям адреналина приготовиться: сериал полон опасных моментов, шпионажа и резких поворотов сюжета.

С 8 июня: сериал «Я могу уничтожить тебя» (1 сезон).

Острый и страстный проект в духе «Эйфории», поднимающий самые злободневные темы современного общества. Главная героиня, Арабелла Эссиуеду (Михаэла Коэл, которая также выступила сценаристкой) ведет весьма богемную жизнь в Лондоне: тусуется с друзьями и пишет свою дебютную книгу, где планирует выступить голосом своего поколения. Однако радужные планы ломает страшный инцидент в клубе — в напитке девушки оказывается наркотик, и она подвергается сексуальному насилию. Арабелле приходится буквально заново собирать себя по кусочкам: ее жизнь меняется бесповоротно.

С 20 июня: документальный фильм ХУЛИГАН. ТРЕС. ЖЕРТВА. ИСТОРИЯ РОЯ КОНА.

Лента расскажет о жизни и карьере печально известного адвоката Роя Кона, близкого друга Дональда Трампа. Рой посвятил свою жизнь охоте на коммунистов и представителей ЛГБТ-сообщества: прежде всего он стремился «очистить от них руководящие посты». Позже стало известно о его гомосексуальности. Фильм покажет трагические парадоксы судьбы Кона и раскроет истинные мотивы его поведения.

С 22 июня: сериал «Перри Мейсон» (1 сезон).

Сериал про легендарного американского детектива, спродюсированный Робертом Дауни-мл. Перри Мейсон − известный персонаж американской литературы, адвокат из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. В проекте от HBO его сыграл актер Мэттью Риз, звезда «Американцев». Мини-сериал станет одновременно ребутом и переосмыслением персонажа Эрла Гарднера и расскажет про период Великой депрессии. В 1932 году Перри Мэйсон, страдающий от воспоминаний о неудачном браке и посттравматического расстройства со времен Первой мировой войны, берется за одно из самых громких дел десятилетия.

С 25 июня: документальный фильм ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.

Проект, рассказывающий о четырех транс-персонах, вдохновленный фильмом Ричарда Линклейтера ОТРОЧЕСТВО. Зритель наблюдает за молодыми людьми, которые проходят через самые важные этапы в жизни. Взросление, становление личности, подростковые проблемы и семейные неурядицы − казалось бы, ничего необычного, однако в жизни этих ребят есть еще гормональные препараты, постоянные угрозы и давление общества. Фильм остро ставит вопрос о гендерной идентичности в современной Америке, а главные герои максимально откровенно рассказывают, с чем они вынуждены сталкиваться на пути к гармонии с собой.

С 26 июня: сериал «Сумеречная зона» (2 сезон).

Новая порция мистических историй от Джордана Пила. Перезапуск легендарной научно-фантастической антологии из 1950-х, созданной Родом Серлингом, продолжает будоражить умы и леденить кровь. Актерский состав также меняется и расширяется: во втором сезоне появятся Морена Баккарин, Тофер Грейс и Билли Портер.

С 29 июня: документальный сериал «Я исчезну во тьме».

Документальный проект по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела «Убийцы из Золотого Штата». Джозеф Деанджело с 1976 по 1986 годы убил по меньшей мере 10 человек и около 50 подверг сексуальному насилию. МакНамара годами пыталась восстановить справедливость и не дать запутанному делу сгинуть в архивах. Известная документалистка Лиз Гарбус, номинантка на премию «Оскар» (ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, МИСС СИМОНС?) в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на дело одного из самых страшных преступников Америки.

29.05.2020 Автор: Артур Чачелов