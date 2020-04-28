«Амедиатека» рассказала о майских премьерах

Онлайн-кинотеатр Amediateka рассказал о своих планах на май. Видеосервис выложит в бесплатный доступ первые эпизоды некоторых сериалов от студии HBO. В частности, проектов «Настоящая кровь», «Вице-президент», «Прослушка», «Наследники», «Барри», «Силиконовая долина», «Футболисты», «Клиент всегда мертв» и других.

Кроме того, подписчиков ждут новые проекты:

С 2 мая: «Бетти», 1 сезон.

Сериал, основанный на одном из лучших фильмов про скейтбординг последних лет − «Скейт-кухне» Кристал Мозелл. Как и оригинальная картина, проект будет посвящен группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Яркие эмоции, крутые трюки и подлинный дух улиц Нью-Йорка: нас ждет дерзкое приключение в самое сердце вечной юности.

С 4 мая: «Миллиарды», 5 сезон.

Бобби Аксельрод и Чак Роадс снова выходят на тропу войны. На вершине власти становится тесно: старый знакомый Бобби, Марк Принс (его сыграл Кори Столл), объединяется с Чаком в борьбе против Аксельрода. Ставки растут, и все герои вынуждены либо принимать новые, куда более опасные правила игры, либо выйти из нее. В пятом сезоне финансовой драмы также появится суперзвезда современного телевидения Джулиана Маргулис («Хорошая жена») − она сыграет Кэтрин Брэнт, профессора социологии из университета Лиги плюща и автора популярных книг.

С 6 мая: документальный фильм НАТАЛИ ВУД. ЧТО ОСТАЕТСЯ ЗА КАДРОМ.

История жизни легендарной актрисы глазами ее близких людей. Пронзительная документальная лента HBO покажет ранее не издававшиеся материалы, связанные с Натали Вуд: домашние фильмы, фотографии, дневники, письма и прочие ценные артефакты. Личные и профессиональные триумфы, горькие падения и маленькие радости − все важные вехи биографии иконы Голливуда также отразятся в очень доверительных интервью с ее друзьями и коллегами.

С 11 мая: мини-сериал «Я знаю, что это правда».

Два Марка Руффало по цене одного. В новой драме от HBO актер исполнил роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, а также Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении. Бестселлер Уолли Лэмба, по которому поставлен сериал, исследует горе, личные неудачи, утрату и неразрывную связь личного и семейного − арсенал тем, с которыми режиссер Дерек Сиенфрэнс (МЕСТО ПОД СОСНАМИ) много работал в кино.

С 18 мая: «Кайфтаун», 1 сезон.

Драма о героиновой эпидемии в Америке от продюсера ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ Джерри Брукхаймера. Джеки Куинонс (Моника Реймунд, известная по таким хитам, как «Обмани меня» и «Хорошая жена») работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Тянуть лямку правопорядка ей не очень интересно, и старается она в основном ради всевозможных привилегий. Но все меняется, когда в бухте Кейп-Код Джеки обнаруживает труп девушки.

С 28 мая: «Личная жизнь», 1 сезон.

Сериал-антология о самом главном чувстве. В первом сезоне главную роль исполнит Анна Кендрик (ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС). Нас ждет увлекательное путешествие от робкой влюбленности до последних аккордов любовной песни. Можно ли найти истинную романтику в наше циничное время? Сериал попытается дать ответ на этот вопрос. В качестве исполнительного продюсера проекта выступил известный комедийный режиссер Пол Фиг (КОПЫ В ЮБКАХ, ШПИОН).

С 30 мая: «Рами», 2 сезон.

Рами Юссеф продолжает искать компромисс между глубокой верой и современным ритмом жизни. Городские соблазны и постоянные моральные вызовы — второй сезон революционной комедии еще ярче раскроет противоречия, с которыми вынужден сталкиваться мусульманин-миллениал. В касте звездное пополнение − к проекту присоединился Махершала Али («Настоящий детектив»).

Также в мае: цикл документальных фильмов «Эпидемия».

Документальный сериал RT и журналиста Антона Красовского о том, как защититься от инфекций и как вести себя в условиях эпидемий. Все, что нужно знать об опасных заболеваниях: от ВИЧ до гриппа.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.04.2020 Автор: Артур Чачелов