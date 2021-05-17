Американская касса: «Пила: Спираль» и «Те, кто желает мне смерти» проваливаются

Все заметные новинки американского проката стартовали хуже ожиданий. Хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ заработал за уикенд $8,7 млн и стал шестым фильмом франшизы, стартовавшим в национальном прокате с первого места. В то же время предстартовые прогнозы давали картине за первые три дня $10-15 млн. В данном случае негативную роль сыграли слабые отзывы прессы (39% положительных рецензий) и первых зрителей. Согласно опросам PostTrak, только 43% посмотревших картину будет рекомендовать ее друзьям и знакомым. До сих пор самый слабый старт в серии был у шестой части. За первый уикенд она зарабатывала $14,1 млн.

Триллер с Анджелиной Джоли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI) начал еще скромнее. За первый уикенд ему покорилась отметка в $2,8 млн. Этот результат можно сравнить с такими проектами Warner Bros., как ЩЕГОЛ ($2,7 млн) и СИРОТСКИЙ БРУКЛИН ($3,5 млн). Их проблема была в том, что они практически не заинтересовали молодежную аудиторию. Вот и на сей раз 90% зрителей были старше 25 лет, а 50% - старше 35 лет.

Не впечатлил и результат, казалось бы, ультрафанатского фильма Зака Снайдера АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ. В течение семи дней до своего релиза на Netflix картина демонстрируется в американских кинотеатрах. За первый уикенд на 430 площадках проект смог заработать только $750 тысяч. Для сравнения, РОМА Альфонсо Куарона собирала за пятидневный уикенд Дня благодарения $200 тысяч. Но только в трех кинотеатрах.

Также в топ-10 попали мелодрама FINDING YOU, заработавшая за уикенд $954 тысячи, и триллер Тимура Бекмамбетова ПРОФИЛЬ, в активе которого оказалось $670 тысяч.

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17.05.2021 Автор: Семен Брожитов