В Москве открывается первый кинотеатр южнокорейской сети CJ CGV

В Москве открылся первый районный центр «Ангара», созданный на базе бывшего одноименного кинотеатра. Пилотный объект сети районных центров ADG group с 21 октября работает в тестовом режиме. В ближайшие дни там состоится техническое открытие первого в России кинотеатр южнокорейской сети CJ CGV.

Как рассказали в пресс-службе ADV Group, районный центр «Ангара» возродит традицию кинопоказа в Нагорном и Зюзино в современном формате и станет новой точкой притяжения для местных жителей. В «Ангару» будут приходить не только чтобы посмотреть новинки проката, но и чтобы попробовать блюда разных кухонь мира в компании семьи, друзей и соседей, отвести детей в спортивные и творческие секции, пройтись по магазинам и воспользоваться бытовыми услугами рядом с домом. С открытием «Ангары» в Нагорном появилось 500 новых рабочих мест.

Примечательно, что в районном центре в ближайшее время откроется первый в России кинотеатр южнокорейской сети CJ CGV. В кинотеатре четыре зала повышенной комфортности с подвесными проекторами, высокотехнологичными экранными полотнами, удобными креслами корейского производства и специальными местами для маломобильных граждан. Каждый зал рассчитан примерно на 100 зрителей. В первые дни работы кинотеатра будут действовать специальные условия.

Как уточнили в CJ CGV, техническое открытие площадки осуществится уже 25 октября, а торжественное открытие запланировано на 8 ноября, вместе с другими заведениями в центре.

О выходе иностранцев на рынок было объявлено еще полтора года назад, тогда же стало известно, что первым партнером корейцев станет ADG Group, реализующая в столице проект реновации старых советских кинотеатров. CGV Russia должна открыть свои площадки на более чем 30 объектах ADG, первым из которых станет четырехзальный кинотеатр «Ангара» на московском Чонгарском бульваре, в районе Нагатино. Остальные объекты должны будут постепенно открываться в течение 2019–2021 годов. Следующей площадкой станет кинотеатр в МФК «Саларис».

23.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов