Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики

Госдарственная дума в третьем чтении одобрила законопроект об отмене административной ответственности за демонстрацию в произведениях искусства нацистской символики в случаях, если при показе формируется негативное отношение к идеологии нацизма.

Как отмечает инициатор законопроекта председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, из законодательства, наконец, убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, советские плакаты, фрагменты фото и кинохроники. Также она отметила, что благодаря политическому консенсусу удалось сделать расширение «более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма».

Ранее депутаты приняли закон № 606698-7, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ. В соответствии с этим законом, если при демонстрации нацисткой символики «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», то положения статьи 20.3 КоАП на эти случаи не распространяются.

Помимо Ямпольской соавтором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Среди авторов поправок также заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и народный артист РФ Владимир Бортко.

Напомним, что ранее демонстрация нацистской атрибутики в фильмах предусматривала штраф для граждан в размере от 1 до 2 тысяч тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 1 до 4 тысяч тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

18.02.2020 Автор: Никита Никитин