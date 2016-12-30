Минкультуры выступает за резкое ужесточение антипиратского законодательства

Глава Минкультуры Владимир Мединский подтвердил, что его ведомство выступает за резкое ужесточение антипиратского законодательства и прорабатывает этот вопрос совместно с депутатами Государственной Думы. При этом, в одном из варинтов закона предусматривается штраф для пользователей Сети, скачивающих пиратский контент.

«Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер!», — цитирует Мединского агентство RNS. – Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб».

Практика штрафования пользователей используется в Германии, где за скачивание нелицензионного контента можно заплатить до €1000. Ранее Минкультуры подготовило поправки в антипиратский закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. Но Минкомсвязь и интернет-сообщество инициативу не поддержали.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформировал позицию по разработке законопроекта Министерства культуры о штрафах за скачивание пиратского контента. По его словам, законопроект находится в разработке, поэтому «какая-то» позиция будет сформирована, «если что-то будет сформулировано», – говорится в сообщении РБК.

30.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS