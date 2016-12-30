Новости


Минкультуры выступает за резкое ужесточение антипиратского законодательства

Об этом заявил Владимир Мединский

Глава Минкультуры Владимир Мединский подтвердил, что его ведомство выступает за резкое ужесточение антипиратского законодательства и прорабатывает этот вопрос совместно с депутатами Государственной Думы. При этом, в одном из варинтов закона предусматривается штраф для пользователей Сети, скачивающих пиратский контент.

«Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер!», — цитирует Мединского агентство RNS. – Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб».

Практика штрафования пользователей используется в Германии, где за скачивание нелицензионного контента можно заплатить до €1000. Ранее Минкультуры подготовило поправки в антипиратский закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. Но Минкомсвязь и интернет-сообщество инициативу не поддержали.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформировал позицию по разработке законопроекта Министерства культуры о штрафах за скачивание пиратского контента. По его словам, законопроект находится в разработке, поэтому «какая-то» позиция будет сформирована, «если что-то будет сформулировано», – говорится в сообщении РБК.

30.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

Новости по теме:

Владимира Мединского назвали «Человеком года»

Роскомнадзор отследил нелегальные копии «28 панфиловцев» в Интернете

Мединский подтвердил приверженность к жестким протекционистским мерам для российского кино

216 документальных фильмов получат финансовую поддержку Минкультуры

Чиновники обсуждают возможность штрафов за скачивание нелегального контента


Самое читаемое

«Елки 5» показали прирост сборов относительно прошлого четверга

Касса четверга: «Викинг» собрал в первый день проката 51,5 млн рублей

Подробнее
Локации, декорации, грим и спецэффекты

Как снимался «Викинг»

Подробнее
Фотоотчет из киноцентра «Каро 11 Октябрь»

В столице прошла грандиозная премьера «Викинга»

Подробнее
«Новогодняя битва» вступает в решающую стадию

Прогноз кассовых сборов в России на 29 декабря – 1 января

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 

конец блока видео-->