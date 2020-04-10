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АПКиТ хочет запретить отчуждение прав продюсеров на контент на срок, превышающий три года

Ассоциация направила письмо с просьбами и предложениями в правительство

Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) попросила законодательно запретить телеканалам и видеосервисам отчуждение прав на контент сроком, превышающим три года. По истечении трех лет к продюсерским компаниям должна вернуться либо часть прав, либо доходы в виде роялти. Об этом сообщает РБК. Данное предложение содержится в перечне мер, необходимых для поддержания киноотрасли, указанных в письме, которое АПКиТ направила в правительство. Запрет на бессрочное отчуждение прав может помочь продюсерским компаниям минимизировать последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В письме премьеру Мишустину АПКиТ настаивает на внесение кинематографии в число наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей. Также имеется предложение о финансировании «замороженных» на время эпидемии проектов через специальный фонд на общую сумму 500 млн рублей. Кроме того, отрасль просит компенсацию до двух третей затрат на оплату труда сотрудников, «арендную амнистию» для помещений, которые арендуют киностудии. и снижение размера отчислений страховых взносов для всех субъектов кинопроизводства (а не только малого и среднего бизнеса) на период действия ограничений и два года после.

В АПКиТ уверены, что без государственной поддержки восстановление кинопроизводства в том объеме, который был еще на начало марта 2020 года,  произойдет не раньше, чем через пять лет.

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10.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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