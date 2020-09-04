АПКиТ объявила о сотрудничестве с Общероссийским профсоюзом работников кино и телевидения

3 сентября 2020 года между Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и Общероссийским профсоюзом работников кино и телевидения «Роспрофкино» был заключен Меморандум о сотрудничестве. Со стороны АПКиТ его подписал Председатель Правления Сергей Сельянов, со стороны «Роспрофкино» – Председатель профсоюза Дана Бельчич. Утверждение документа состоялось в целях осуществления сотрудничества между АПКиТ и «Роспрофкино», направленного на создание условий для эффективного кино- и телепроизводства.

«Данное намерение о сотрудничестве – вполне логичная и актуальная мера, которая назревала уже давно, − отметил Сергей Сельянов. − Составление Меморандума проистекает из понимания необходимости создания цивилизованных профессиональных отношений между продюсерами и участниками кино- и телеиндустрии, в том числе авторов, актеров и других представителей кино- и телесообщества».

«Подписание меморандума – это важный шаг на пути позитивных преобразований в сфере кино и телепроизводства. Предстоит большая работа, что немаловажно совместная», − сказала Дана Бельчич.

Ассоциация продюсеров и «Роспрофкино» запланировали разработку и внедрение стандартов, на которых строятся договорные отношения между продюсерами и участниками кино- и телепроизводства, в том числе, содействие позитивным преобразованиям в сфере кино- и телепроизводства, включая разработку предложений по совершенствованию законодательства и подзаконных актов; содействие формированию кадрового потенциала в кино- и телепроизводстве, включая разработку предложений, направленных на подготовку специалистов в указанной сфере, с учетом развития технологии кинопроизводства; содействие добросовестному исполнению продюсерами и участниками кино- и телепроизводством принятых на себя договорных обязательств.

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04.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ