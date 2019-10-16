Дни российского кино стартовали в Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияд в Культурном центре им. Короля Фахда накануне, 15 октября, впервые стартовали Дни российского кино. Проведение этого мероприятия, равно как и ряда других культурных событий, начавших свою работу с 14 октября, приурочено к государственному визиту в страну президента РФ Владимира Путина.

В ходе Дней российского кино будут показаны фильмы, с одной стороны, отражающие современные тенденции российского кинематографа и его культурное наследие, а с другой – отвечающие строгим требованиям национальных традиций Саудовской Аравии и канонам ислама. Фильмом открытия стала картина Андрея Тарковского ЗЕРКАЛО. В программу включены современные российские проекты: ТРЕНЕР, САЛЮТ-7, ГОФМАНИАДА, СТАЛИНГРАД, а также советская и российская классика: ИДИ И СМОТРИ, ЛЕТЯТ ЖУРАВИЛ, РУССКИЙ КОВЧЕГ, СТАРИК И МОРЕ и ЕЖИК В ТУМАНЕ.

На открытии присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский, который выразил надежду, что возрождающаяся киноиндустрия Саудовской Аравии (кинопоказ в стране возродили лишь в прошлом году) станет естественным партнером России. «Мы всегда заинтересованы в копродукции, мы заинтересованы в экспорте нашего кино на внешние рынки и мы предлагаем возможности обучения киноделу для тех, кто готов к нам приехать и учиться», - прокомментировал чиновник.

Помимо официальных лиц, налаживать контакты в области кинобизнеса в Эр-Рияд прибыли генеральный директор ООО «Диво Медиа» Валерия Колесник, генеральный директор «Международной организации сотрудничества» Светлана Ковалевская, председатель совета директоров «КАРО» Пол Хет, продюсер Александр Котелевский, глава Russian World Vision Константин Ёлкин, генеральный директор Planeta Inform Film Distribution Мария Вогт.

«Раньше жителям Саудовской Аравии приходилось ездить в другие страны, чтобы посмотреть кино на большом экране и платить значительно больше, нежели стоимость кинобилета. В настоящий момент у них уже работает шесть кинотеатров, это порядка 30–40 экранов. При этом в отношении цензуры на самом деле не все так страшно, если, как нам рассказали местные коллеги, новая работа Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ здесь выходила с маркировкой 18+, но без купюр. В самое ближайшее время мы надеемся представить им наш лайн-ап и побороться за место на экранах Саудовской Аравии», – рассказала Мария Вогт.

16.10.2019 Автор: БК