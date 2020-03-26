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Власти попросят владельцев недвижимости об особых условиях для арендаторов

Взамен те получат послабления по налогам на имущество

Правительство просит региональные власти тщательно проработать с собственниками коммерческой недвижимости вопросы арендных каникул для бизнеса. Об этом сообщает РБК ссылаясь на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова. Они которые прозвучали на встрече Владимира Путина с предпринимателями в четверг, 26 марта.

Частным арендодателям будет предложено не повышать ставки аренды, не разрывать действующие контракты и предоставлять арендаторам отсрочки при оплате. Прежде всего, речь идет о владельцах торговых центров, уточнил Белоусов. Взамен владельцы коммерческой недвижимости, согласившиеся пойти на уступки арендодателям получат гарантированную отсрочку уплаты налога на имущество. Переговоры с частными собственниками власти планируют провести на следующей неделе.

При этом Владимир Путин уточнил, что с регионами также прорабатывается и вопрос снижения налога на имущество, а первый вице-премьер не исключил и введение понятия форс-мажора из-за распространения коронавируса, но только в крайнем случае.

Информация, полученная от вице-премьера Белоусова стала одной из немногих хороших новостей для российских предпринимателей. Касается она в том числе и владельцев кинотеатров, значительная часть которых находится в тороговых центрах. 

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26.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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