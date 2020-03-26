Власти попросят владельцев недвижимости об особых условиях для арендаторов

Правительство просит региональные власти тщательно проработать с собственниками коммерческой недвижимости вопросы арендных каникул для бизнеса. Об этом сообщает РБК ссылаясь на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова. Они которые прозвучали на встрече Владимира Путина с предпринимателями в четверг, 26 марта.
Частным арендодателям будет предложено не повышать ставки аренды, не разрывать действующие контракты и предоставлять арендаторам отсрочки при оплате. Прежде всего, речь идет о владельцах торговых центров, уточнил Белоусов. Взамен владельцы коммерческой недвижимости, согласившиеся пойти на уступки арендодателям получат гарантированную отсрочку уплаты налога на имущество. Переговоры с частными собственниками власти планируют провести на следующей неделе.
При этом Владимир Путин уточнил, что с регионами также прорабатывается и вопрос снижения налога на имущество, а первый вице-премьер не исключил и введение понятия форс-мажора из-за распространения коронавируса, но только в крайнем случае.
Информация, полученная от вице-премьера Белоусова стала одной из немногих хороших новостей для российских предпринимателей. Касается она в том числе и владельцев кинотеатров, значительная часть которых находится в тороговых центрах.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
26.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: РБК
Китайская аудитория не торопится возвращаться в кинотеатры
Китайский прокат оживят с помощью «Аватара» и «Мстителей»
АВК назвало решение правительства по кинотеатрам «долгожданным»
Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры
Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта
Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 мартаПодробнее
Правительство поручило регионам закрыть кинотеатрыПодробнее
АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатровПодробнее
Кинематографисты и кинотеатры получат отсрочку по налогам и страховым взносамПодробнее