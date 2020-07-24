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Потери AT&T от пандемии коронавируса во втором квартале составили $830 млн

Выручка WarnerMedia просела на 23%

Медиакорпорация AT&T опубликовала финансовый отчет за второй квартал текущего года, сообщает Variety. По всем направлениям работы медиакорпорации наблюдается заметное снижение доходов из-за пандемии коронавируса. В целом, связанные с COVID-19 проблемы вызвали сокращение скорректированной прибыли на $830 млн. В то же время инвестиции в недавно запущенный премиальный стриминг-сервис HBO Max сократили общую выручку примерно на $400 млн.

Операционная выручка WarnerMedia во втором квартале 2020 года составила $6,8 млрд, что на 22,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный доход составил $1,9 млрд, что на 18,4% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка Warner Bros. во втором квартале составила $3,3 млрд, снизившись на 3,9%, что вызвано отсутствием кинотеатральных релизов и снижением доходов от игр и других видов деятельности. Частично эти потери были компенсированы более высокими телевизионными доходами, в которых были учтены внутренние продажи HBO Max, хотя ранее они исключались из консолидированных показателей WarnerMedia.

При этом исход клиентов DirecTV и других услуг платного телевидения AT&T продолжается: компания сообщила о 17,7 миллионах абонентов премиального телевидения по состоянию на конец второго квартала, то есть потере 886 тысяч пользователей за квартал. Всего за последние 12 месяцев AT&T потеряла 3,9 миллиона абонентов премиального телевидения, то есть общее сокращение составляет 18%.

«Мы активно работаем над тем, чтобы трансформироваться в нужном направлении и продолжить инвестиции в области роста, при этом потребности клиента по-прежнему остаются в центре нашего внимания»,  − отметил генеральный директор AT&T Джон Стэнки.

Из положительных тенденций отчета − несмотря на падение общей выручки, данные AT&T превзошли прогнозы Уолл-Стрит по доходам. Также компания провозгласила запуск HBO Max «успешным», отметив рост клиентской базы HBO и HBO Max на 1,7 миллиона абонентов или на 5% с конца 2019 года. Консолидированная выручка AT&T во втором квартале составила $41,0 млрд против $ 45,0 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 83 центов. Консенсус-прогнозы аналитиков Уолл-Стрит по итогам второго квартала предполагали $41,1 млрд выручки и 79 центов прибыли на акцию.

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24.07.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety

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