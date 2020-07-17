Более трети российской киноаудитории готовы пойти в кинотеатры, как только они откроются

Более трети киноаудитории готовы посетить кинотеатры сразу после открытия, а 67% родителей отпустят в кинотеатры детей в ближайшие два месяца. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Кинозритель», проведенного Фондом кино и Wanta Group, в конце июня. В исследовании участвовали люди, которых можно отнести к так называемой киноходящей аудитории.

Наибольшую готовность пойти в кинотеатр демонстрирует аудитория 18-24 лет: каждый второй планирует пойти в кино, как только кинотеатры откроются. Поведение крупнейшего сегмента киноаудитории – зрителей в возрасте 25-34 лет – наиболее подвержено информационной кампании о релизах и возобновлении кинопоказа в целом. Более 60% данной аудитории не следит за новостями о кино, соответственно, на их решение пойти в кино во многом повлияет общий информационный фон.

При походе в кинотеатр в нынешних условиях для респондентов особенно важно соблюдение санитарных норм. Так, 70% пойдут в кино только если его сотрудники будут проводить дезинфекцию залов и холла после каждого сеанса. Сами зрители готовы обрабатывать руки антисептиком при входе в зал, а также в фойе кинотеатра, согласны на измерение температуры перед началом сеанса и соблюдение социальной дистанции в зале и фойе кинотеатра. В тоже время носить маску и перчатки на протяжении всего сеанса готовы только чуть более трети респондентов.

Эпидемиологическая ситуация влияет и на готовность зрителей покупать продукцию кинобара. Если до пандемии доля активных потребителей продукции кинобара составляла 41% киноаудитории, то сейчас продукцию кинобара при каждом посещении готовы покупать не более 35% киноаудитории. 19% респондентов, планирующих отказаться от совершения покупок в кинобаре, мотивировали свое решение страхом заразиться коронавирусом, 15% предпочтут сэкономить на посещении кинобара, заплатив только за билет.

Интересно, что по состоянию на конец июня крупнейшей новинкой как по знанию, так и намерению смотреть являлся приключенческий фильм Disney МУЛАН. Почти каждый второй представитель киноаудитории знает этот релиз, каждый третий – хотел бы его посмотреть. На втором месте кинокомикс ЧЕРНАЯ ВДОВА (40% знают релиз, 31% − хотят посмотреть). На третьем месте − KING'S MAN: НАЧАЛО. А вот ДОВОД Кристофера Нолана существенно проигрывает лидерам по знанию о нем. Однако он далеко впереди по соотношению намеренных посмотреть к знающим этот фильм. Очевидно, что пока ДОВОД ждет в основном аудитория поклонников режиссера, любителей жанра в целом и те, кто следит за движением фильмов в графике премьер.

Полная версия результатов исследования доступна в отчете, который в скором времени появится на сайте Фонда кино.

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17.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино