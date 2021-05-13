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Ассоциация владельцев кинотеатров объявила программу летнего слета AVKshow

Мероприятие пройдет в Сочи с 5 по 7 июня 2021 года

AVKshow – официальное мероприятие Ассоциации владельцев кинотеатров, на котором единомышленники смогут совместными усилиями разработать стратегии и выработать тактики развития кинотеатров в высококонкурентных условиях рынка.

В течение трех дней участникам предлагаются различные виды взаимодействия – от формата «все вместе» до работы в трех параллельных треках: «Управление», «Маркетинг» и «Общепит». Также организаторы обещают насыщенную культурную программу и возможности для отдыха. 

Ключевые темы пленарных сессий

  • Лидерство и личная мотивация – keynote бизнес-лидеров индустрии кинопоказа и не только кинопоказа; 
  • Какими будут (должны быть, могут быть) кинотеатры через пять лет? 
  • Завтрашний день кинотеатров: прогнозируем или формируем? 
  • Качество кинопоказа: перфекционизм владельца или про бизнес? 
  • Зарубежный опыт: в центре внимания Индия. Как построить индустрию без Голливуда и с регулируемыми ценами на билеты? 
  • Дискуссия владельцев кинотеатров и продюсеров «Какие фильмы нужны кинотеатрам через пять лет и каким должен стать кинотеатр?»
  • Секретный доклад «ФНС-2025» …

Кроме владельцев кинотеатров и топ-менеджеров сетей кинотеатров, в том числе и тех, кто пока не вступил в Ассоциацию владельцев кинотеатров, в AVKshow примут участие представители банковской сферы, девелоперы недвижимости, архитектурные бюро, представители ресторанного бизнеса и сетевых форматов общепита, специалисты сферы гостеприимства и другие.

«Нам важно поговорить о своей целевой программе с позиции индустрии. Несколько лет назад мы обсуждали цель удвоить посещаемость. Но, возможно, это не идеальная цель.  И нам надо целиться в удвоение объемов бизнеса в целом, увеличение кассовых сборов, увеличение доходов от комплементарных услуг. Если через пять лет мы хотим оказаться в определенной точке, а через пять мир будет вот таким, то что нужно сделать нам, чтобы вписаться в этот мир? Каким путем потребуется прийти в желаемую точку? Об этом и хотим поговорить», — рассказывает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин

Для участия в AVKshow «Синемаскоп» необходимо отправить заявку от имени владельца кинотеатра или топ-менеджера сети кинотеатров на адрес электронной почты организаторов avkshow@cinemaowner.ruОбязательное условие для участия всей команды: личное участие в AVKshow владельца кинотеатра или топ-менеджера сети кинотеатров!

С более детальной программой и информацией о слёте можно познакомиться на сайте мероприятия: http://avk.show

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13.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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