Ассоциация владельцев кинотеатров объявила программу летнего слета AVKshow

AVKshow – официальное мероприятие Ассоциации владельцев кинотеатров, на котором единомышленники смогут совместными усилиями разработать стратегии и выработать тактики развития кинотеатров в высококонкурентных условиях рынка.

В течение трех дней участникам предлагаются различные виды взаимодействия – от формата «все вместе» до работы в трех параллельных треках: «Управление», «Маркетинг» и «Общепит». Также организаторы обещают насыщенную культурную программу и возможности для отдыха.

Ключевые темы пленарных сессий:

Лидерство и личная мотивация – keynote бизнес-лидеров индустрии кинопоказа и не только кинопоказа;

Какими будут (должны быть, могут быть) кинотеатры через пять лет?

Завтрашний день кинотеатров: прогнозируем или формируем?

Качество кинопоказа: перфекционизм владельца или про бизнес?

Зарубежный опыт: в центре внимания Индия. Как построить индустрию без Голливуда и с регулируемыми ценами на билеты?

Дискуссия владельцев кинотеатров и продюсеров «Какие фильмы нужны кинотеатрам через пять лет и каким должен стать кинотеатр?»

Секретный доклад «ФНС-2025» …

Кроме владельцев кинотеатров и топ-менеджеров сетей кинотеатров, в том числе и тех, кто пока не вступил в Ассоциацию владельцев кинотеатров, в AVKshow примут участие представители банковской сферы, девелоперы недвижимости, архитектурные бюро, представители ресторанного бизнеса и сетевых форматов общепита, специалисты сферы гостеприимства и другие.

«Нам важно поговорить о своей целевой программе с позиции индустрии. Несколько лет назад мы обсуждали цель удвоить посещаемость. Но, возможно, это не идеальная цель. И нам надо целиться в удвоение объемов бизнеса в целом, увеличение кассовых сборов, увеличение доходов от комплементарных услуг. Если через пять лет мы хотим оказаться в определенной точке, а через пять мир будет вот таким, то что нужно сделать нам, чтобы вписаться в этот мир? Каким путем потребуется прийти в желаемую точку? Об этом и хотим поговорить», — рассказывает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Для участия в AVKshow «Синемаскоп» необходимо отправить заявку от имени владельца кинотеатра или топ-менеджера сети кинотеатров на адрес электронной почты организаторов avkshow@cinemaowner.ru . Обязательное условие для участия всей команды: личное участие в AVKshow владельца кинотеатра или топ-менеджера сети кинотеатров!

С более детальной программой и информацией о слёте можно познакомиться на сайте мероприятия: http://avk.show

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13.05.2021 Автор: Виолетта Палий