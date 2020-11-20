«Прабабушка легкого поведения» переехала на февраль

Новая комедия Марюса Вайсберга ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ не выйдет в прокат в январе. Стало известно, что фильм переехал на новую дату - 11 февраля 2021 года. Таким образом, комедия перестала быть участником предстоящей «новогодней битвы» и выйдет в другой праздничный период - в уикенд Дня святого Валентина. Там третья часть комедийной фрнашизы с Александром Реввой в главной роли будет конкурировать с продюсерским проектом Сергея Светлакова LOVE.

Судя по всему, перенос ПРАБАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ стала первым следствием решения московской мэрии ограничить заполняемость столичных кинотеатров в 25 процентов до 15 января 2021 года.

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20.11.2020 Автор: Никита Никитин