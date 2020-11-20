«Прабабушка легкого поведения» переехала на февраль

Новая комедия Марюса Вайсберга ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ не выйдет в прокат в январе. Стало известно, что фильм переехал на новую дату - 11 февраля 2021 года. Таким образом, комедия перестала быть участником предстоящей «новогодней битвы» и выйдет в другой праздничный период - в уикенд Дня святого Валентина. Там третья часть комедийной фрнашизы с Александром Реввой в главной роли будет конкурировать с продюсерским проектом Сергея Светлакова LOVE.
Судя по всему, перенос ПРАБАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ стала первым следствием решения московской мэрии ограничить заполняемость столичных кинотеатров в 25 процентов до 15 января 2021 года.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
20.11.2020 Автор: Никита Никитин
Warner Bros. определилась с прокатом «Чудо-женщины: 1984»
Стало известно, как именно государство хочет потратить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров
На поддержку российских кинотеатров выделят 4,2 млрд рублей
Warner Bros. передвинула фильм «Дюна» на 2021 год
Фильм «Не время умирать» ушел на апрель 2021 года
Официальная касса России: «Непосредственно Каха» показал лучший старт в посткарантинный период.Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непосредственно Каха» одерживает уверенную победуПодробнее
Сериал Анны Меликян «Нежность» за выходные набрал больше полумиллиона просмотровПодробнее
«Марс Медиа» заключила пятилетнее соглашение с режиссером и сценаристом Аленой ЗванцовойПодробнее