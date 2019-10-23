Рекомендации BadComedian появятся на ivi

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) подписал контракт с онлайн-кинотеатром ivi, по которому станет амбассадором хороших фильмов. Об этом сообщают «Ведомости». По условиям годичного контракта, на сайте ivi появится раздел с рекомендациями BadComedian. Также блогер будет советовать в своих роликах смотреть фильмы на ivi, как на проверенном сервисе, ссылки на видеосервис появятся в обзорах и в группах канала в соцсетях.

Другие условия контракта не разглашаются. Сейчас у ютьюб-канала BadComedian 4,4 млн подписчиков. По словам директора BadComedian Евгения Крамара, канал существует на пожертвования: «Донатов присылают примерно столько, чтобы снять следующий обзор и оставшееся потратить на бытовую жизнь». По словам Крамара, контракт позволит Баженову сохранить независимость, главная задача блогера — «продвижение хороших фильмов». У ivi на конец 2018 года платящая аудитория составляла 1,2 млн человек, около половины из них — подписчики.

Онлайн-кинотеатры уже привлекали к сотрудничеству известных блогеров. В августе стало известно, что Гоблин переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов. Сериал «Чудотворцы» на «Кинопоиске» вышел в озвучке основателя студии «Кураж Бамбей» Дениса Колесникова.

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23.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Ведомости