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Кантемир Балагов снимет пилот сериала по игре The Last of Us

Режиссер «Тесноты» и «Дылды» заменит Йохана Ренка

Режиссер арт-хитов ТЕСНОТА и ДЫЛДА Кантемир Балагов снимет пилот сериала по культовой игре The Last of Us для телеканала HBO, сообщает THR. Балагов был выбран после того, как из проекта выбыл режиссер Йохан Ренк. Поначалу предполагалось, что экранизация одной из самых популярных видеоигр современности воссоединит создателей «Чернобыля» Крейга Мэйзина и Йохана Ренка, однако последний вынужден был отказаться от участия из-за пересечения рабочих графиков с другими проектами.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные. Огромная благодарность Александру Роднянскому за поддержку, веру и терпение», — написал Балагов в своем инстаграме.

Крейг Мэйзин напишет сценарий и спродюсюрует сериал вместе с создателем игры-первоисточника Нилом Дракманном. Проект будет сниматься в ко-продукции с Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint и Naughty Dog. 

На западе Балагов известен благодаря успеху фильмов ТЕМНОТА и ДЫЛДА, премьеры которых прошли на Каннском кинофестивале. ДЫЛДА была удостоена приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также отобрана российским Оскаровским комитетом на соискание премии в номинации «Лучший международный фильм». Кроме того, ДЫЛДА была упомянута в списках лучших фильмов года такими лидерами мнений как экс-президент США Барак Обама и кинокритик Манола Даргис.

Действия The Last of Us повествует об отношениях 14-летней девушки-подростка и опытного контрабандиста в декорациях постапокалипсиса. Выбор Балагова на должность режиссера может говорить о том, что создатели хотят придать сериалу серьезный драматический тон. До этого момента к сериалам HBO имели отношение только российские актеры. В частности, многим запомнилось участие Юрия Колокольникова в «Игре престолов».

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16.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

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