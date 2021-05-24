Создатели сериалов «Псих» и Happy End снимут «Балет» для IVI и СТС

«Студия Видеопрокат», «НМГ Студия», телеканал СТС, IVI Originals приступили к работе над 8-серийной психологической драмой «Балет», режиссером которой стал актер, выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия», режиссер сериала про Webcam — HAPPY END — Сангаджиев. Съемки 8-серийной драмы «Балет» начнутся уже этим летом и пройдут в Москве и Нью-Йорке. Премьера запланирована на конец 2021 года. Сериал выйдет в линейке IVI Originals, а его телепремьера состоится в эфире СТС.

Главные роли в сериале «Балет» исполнят Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Маруся Фомина, Игорь Гордин.

Художественным руководителем проекта стал Олег Погодин, художественными консультантами выступят Карин и Владимир Ройтфельд (CR Studio), вся хореография для «Балета» будет поставлена лауреатом премии «Золотая Маска» Владимиром Варнава.

Театры по всему миру переживают не лучшие времена: пандемия больше чем на год остановила жизнь ведущих балетных площадок. Москва, первой оправившаяся от самых жёстких ограничений, даёт уникальную возможность вернуться к работе. И вот на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица Большого Театра, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, ее бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

Вячеслав Муругов, продюсер, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию: «Проект “Балет” — это результат коллаборации двух крупнейших игроков медиарынка, что на сегодня является большой редкостью. В рамках работы над контентом, который может одинаково успешно существовать в кино, на телевидении и в интернете, “НМГ Студия” старается сотрудничать с теми, кто не столько следует духу времени, сколько его предвосхищает. “Студия Видеопрокат”, с которой мы уже дважды успешно сотрудничали, отвечает этому фактору, а также обладает сильной творческой и продюсерской командой».

Вадим Соколовский, продюсер, директор IVI Originals: «Сотрудничество IVI Originals с молодой и успешной “Студией Видеопрокат” — один из первых шагов на пути реализации стратегии по привлечению ведущих продюсеров, сценаристов и режиссёров к производству оригинального контента для IVI. Я признателен Вячеславу Муругову за продолжение плодотворной коллаборации и уверен, что впереди у нас много новых совместных проектов».

Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, продюсеры «Студии Видеопрокат»: «“Студия Видеопрокат” не останавливается никогда, мы постоянно работаем над чем-то новым и стараемся удивить зрителя, стремимся показать все возможности контента, который можно создавать в нашей стране. Балет — это национальная гордость России, что может быть лучше истории о людях, выходящих на главные сцены нашей страны и всего мира: что им приходится проживать. “Балет” — это огромная командная работа, к которой присоединились такие ведущие профессионалы, как Олег Георгиевич Погодин, Карин и Владимир Ройтфельды (СR Studio). Мы счастливы создавать первый большой совместный проект для наших стратегических партнеров “НМГ Студии”, Вячеслава Муругова, Максима Рыбакова и IVI Originals».

Сангаджиев, режиссер-постановщик: «Балет и театр в целом — магический мир. Мы все когда-то договорились, что одни люди будут приходить и садиться в кресла, плечом к плечу, откроется занавес, и другие люди выйдут к ним и попытаются создать миры. Ради этих коротких (или не очень) встреч, те, кто на помосте и за кулисами, иногда кладут судьбы и жизни. Хочется исследовать этот мир. Впрочем, это только повод, чтобы рассказать историю о людях, которые любят свое дело и выбрали этот путь. Или этот путь выбрал их?»

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24.05.2021 Автор: Виолетта Палий