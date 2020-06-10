Продюсер Netflix рассказал, как контенту из России стать привлекательнее для международного зрителя

В рамках деловой программы онлайн-кинорынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition глава «Роскино» Евгения Маркова российский контент и ситуацию вокруг российской индустрии с Эриком Бармаком. Ранее он занимал пост вице-президента Netflix по международному оригинальному контенту (Netflix International Originals), а сейчас владеет собственной продюсерской компанией Wild Sheep.

Бармак отметил, что у России есть своя уникальная история кино, но сейчас страна мало связана с европейским телепроизводством. В этом ее отличие от Испании, Дании или Италии, и большой минус, который усложняет отношения с международными платформами вроде Netflix, несмотря на огромное количество талантливых людей. В России есть действительно достойные проекты с международным потенциалом и много талантливых авторов, но у дистрибьюторов зачастую просто нет выхода на них, а у производителей − доступа к возможностям местной индустрии.

Чтобы российский контент смог выйти на международный рынок, необходимо отталкиваться от сильных сторон, считает Бармак. К примеру Испания сильна в мелодраматических сериалах, а Скандинавия – в детективах. Продюсер предположил, что для России это может стать жанр научной фантастики и акцент на качественных спецэффектах. Продюсер признался, что с радостью бы поучаствовал в создании российского сериала на основе книги братьев Стругацких «Пикник на обочине», если бы такой проект задумали запускать. В разговоре также затронули тему российской анимации и пришли к выводу, что у нее есть большой потенциал и реальный интерес со стороны мировой аудитории.

По мнению Бармака, Amazon, Netflix и другие крупные игроки инвестируют в местный контент в Индии, Германии, Франции, Бразилии потому, что это крупные рынки, где они смогут построить стабильный бизнес. Поэтому необходимо привести российскую аудиторию на мировые платформы, чтобы они начали инвестировать в местный контент, будучи уверенными в востребованности у зрителя. Продюсер отметил, что мировые платформы чаще всего ищут уже готовые цельные проекты, а не разработки с нуля.

Евгения Маркова отметила, что в России довольно большой рынок с широкой местной аудиторией, но продюсеры стремятся и к международному присутствию не только из-за финансовых интересов, но и с целью поделиться своей историей, уникальностью и талантами, и активно над этим работают, в том числе и создавая проекты совместно с другими странами. Цель «Роскино» – добиться прозрачности рынка и помочь российской индустрии установить международные связи, чтобы вывести проекты на зарубежные рынки.

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО